وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از مجموعه حراست، حفاظت، بازرسی و نظارت و همچنین ناظران و معین‌های اعزامی به استان‌ها، گفت: تاکنون سلامت برگزاری امتحانات حفظ شده و تلاش مجموعه‌های مختلف موجب شده است علی‌رغم شرایط سخت و جنگی، آسیبی به روند برگزاری آزمون‌ها وارد نشود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، شنبه سوم مردادماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به شرایط خاص کشور و دشواری‌های برگزاری امتحانات، اظهار کرد: یکی از سخت‌ترین تصمیم‌گیری‌هایی که در این ایام بر عهده وزارت آموزش و پرورش بود، تصمیم درباره نحوه برگزاری امتحانات داخلی و نهایی بود؛ چرا که امتحانات نهایی با کنکور و آغاز سال تحصیلی نیز ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مشورت با دستگاه‌ها و مجموعه‌های ذی‌ربط، تصمیم گرفتیم امتحانات برگزار شود و این روند آغاز شد.

کاظمی ادامه داد: از همکاری‌های بی‌شائبه مدیران کل آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان در استان‌ها، به‌ویژه در چهار استان درگیر شرایط جنگی، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد عالی آزمون‌ها، گفت: تقریباً هر شب جلسات ثابت ویدئوکنفرانسی با حضور مسئولان چهار استان برگزار می‌شود و تصمیمات مربوط به روند امتحانات بر اساس شرایط موجود و با مشورت مدیران کل و استانداران اتخاذ می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده و عقب‌افتاده پایه یازدهم در چهار استان اعلام شده و برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم نیز پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت عادی‌سازی جریان زندگی در شرایط جنگی، گفت: سیاست کلان این است که با عادی‌سازی جریان زندگی شخصی، اجتماعی و کاری مردم، به زیست آنها در شرایط جنگی کمک کنیم، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهیم و استرس و اضطراب مردم را کاهش دهیم.

کاظمی افزود: یکی از دلایل اصلی برگزاری مجدد امتحانات در استان‌های درگیر جنگ همین رویکرد بود. ما باید تلاش کنیم به جامعه نگرانی، ترس و اضطراب بیشتری وارد نکنیم.

وی تصریح کرد: رویکرد کلی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باید این باشد که خود را برای آغاز یک سال تحصیلی حضوری و باشکوه در همه شرایط آماده کنیم.

تأکید بر تسریع در تصحیح اوراق امتحانی و ثبت سوابق تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تصحیح اوراق امتحانی، گفت: پس از برگزاری امتحانات، یکی از مهم‌ترین مسائل، تصحیح اوراق و ثبت سوابق تحصیلی و ارسال آن به سازمان سنجش است و این موضوع باید در اولویت بسیار بالایی قرار گیرد.

وی افزود: امسال به دلیل شرایط موجود، موضوع تراز اهمیت ویژه‌ای دارد و باید برای چهار استان درگیر شرایط جنگی و همچنین کل کشور، تحلیل‌ها و تراز‌های لازم انجام شود. این مسئله احتمالاً دشواری‌های بیشتری برای مرکز ارزشیابی ایجاد خواهد کرد و نیازمند پیگیری و یادآوری مستمر است.

کاظمی از مسئولان مربوط خواست با همکاری مرکز ارزشیابی و مدیران کل استان‌ها، وضعیت تصحیح اوراق امتحانی را به‌صورت مستمر و روزانه تحلیل و پیگیری کنند و گفت: معاونان آموزشی و مدیران کل استان‌ها باید اهتمام ویژه‌ای در تسریع روند تصحیح اوراق داشته باشند.

ضرورت برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی و ساماندهی نیروی انسانی

وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر این‌که برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی نباید مورد غفلت قرار گیرد، گفت: موضوع اتاق وضعیت، تحلیل نیروی انسانی و ساماندهی نیروی انسانی باید از هم‌اکنون با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: امسال برخلاف سال گذشته، استخدام گسترده‌ای نداریم و این مسئله در شهر‌ها و استان‌هایی مانند تهران، شهرستان‌های تهران، اصفهان، مشهد و شیراز که با کمبود‌های قابل توجه نیروی انسانی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.

کاظمی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تحلیل و ساماندهی نیروی انسانی اظهار امیدواری کرد همه سناریو‌های لازم برای آغاز سال تحصیلی به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که سال تحصیلی جدید به بهترین شکل ممکن آغاز شود.

افتتاح پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، یک روز به‌عنوان روز افتتاحیه پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تعیین شود تا این پروژه‌ها با هماهنگی و ابلاغ رئیس‌جمهور به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: این اقدام از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند زیرساخت‌های کشور را هدف قرار دهد و کشور را با اختلال مواجه کند، موجب امیدآفرینی در میان مردم شود و نشان دهد سازندگی با عزم و اراده جدی مردم و مسئولان ادامه دارد.

تأکید بر صیانت از حوزه‌های امتحانی

کاظمی در ادامه با اشاره به روند برگزاری امتحانات نهایی در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ تخلف جدی در زمینه انتشار و افشای سؤالات امتحانات گزارش نشده است و با وجود شرایط جنگی و پوشش حدود شش هزار حوزه امتحانی، اتفاق جدی در این زمینه رخ نداده است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مسئولان حوزه‌های امتحانی و مسئولان حفاظت باید دقت بیشتری داشته باشند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، بدون ملاحظه و بلافاصله گزارش مکتوب آن را ارسال کنند تا در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

کاظمی ضمن قدردانی از مجموعه حراست، حفاظت، بازرسی و نظارت و همچنین ناظران و معین‌های اعزامی به استان‌ها، گفت: تاکنون سلامت برگزاری امتحانات حفظ شده و تلاش مجموعه‌های مختلف موجب شده است علی‌رغم شرایط سخت و جنگی، آسیبی به روند برگزاری آزمون‌ها وارد نشود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: در صورت بروز اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، مدیران استان‌ها نباید نگران باشند؛ چراکه ستاد عالی آزمون‌ها به‌صورت مستمر وضعیت امتحانات را بررسی می‌کند و تصمیمات با دریافت پیشنهاد‌های استان‌ها و مشورت با مدیران کل و استانداران اتخاذ خواهد شد.

اربعین؛ فرصتی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی

کاظمی همچنین عصر امروز، شنبه سوم مردادماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به پرداخت حقوق نیرو‌های حق‌التدریس در تابستان، از تلاش مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و مسئولان مربوط قدردانی کرد و گفت: پرداخت حقوق این نیرو‌ها به استفاده از ظرفیت آنان منوط شده است و استان‌ها باید در این زمینه گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

کاظمی تأکید کرد: معاونت‌های آموزش ابتدایی، متوسطه، پرورشی، تربیت‌بدنی و آموزش و پرورش استثنایی باید از ظرفیت نیرو‌های حق‌التدریس استفاده کنند و حتی اگر امکان استفاده از آنان در فضای آموزشی وجود ندارد، باید در فضا‌های شبه‌اداری مانند کانون‌های فرهنگی، مراکز قرآن، مراکز مشاوره، مراکز سنجش و پژوهش‌سرا‌ها از ظرفیت آنها بهره گرفته شود.

وی تأکید کرد: اگر استانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد، باید مسئولیت آن را بپذیرد و موضوع پرداخت حقوق مردادماه این نیرو‌ها نیز بر همین اساس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تقدیر از موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات جهانی و بین‌المللی المپیادها، گفت: در شرایطی که کشور با دشواری‌های فراوان مواجه است، دانش‌آموزان المپیادی کشور افتخارات بزرگی در سطح جهان کسب کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مسئولان، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد اگر اندکی حمایت و کمک صورت گیرد، می‌توان به دستاورد‌های چندبرابری دست یافت.

کاظمی با قدردانی از دانش‌آموزان و دست‌اندرکاران این موفقیت‌ها، بر ضرورت انعکاس رسانه‌ای این دستاورد‌ها تأکید کرد و خواستار تولید محتوای رسانه‌ای و کلیپ‌هایی برای معرفی موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی به افکار عمومی شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنگی کشور، گفت: در شرایطی که تهران و برخی نقاط کشور در معرض حملات قرار داشتند، دانش‌آموزان باشگاه دانش‌پژوهان جوان و تیم‌های المپیاد در تهران کلاس‌های حضوری خود را ادامه دادند و برای رقابت‌های بین‌المللی آماده شدند و امروز شاهد نتایج ارزشمند این تلاش‌ها هستیم.

اربعین؛ فرصتی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از اقدامات معاونت پرورشی و فرهنگی و ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین صرفاً یک پیاده‌روی نیست، بلکه حرکتی عبادی، سیاسی و حماسی است و آموزش و پرورش باید در گرامی‌داشت و ترویج فرهنگ اربعین نقش خود را ایفا کند.

وی با قدردانی از استان‌های مرزی و غربی کشور، به‌ویژه استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، اظهار کرد: این استان‌ها در برگزاری برنامه‌های مرتبط با اربعین زحمات زیادی متحمل می‌شوند و باید از ظرفیت‌های فرهنگی این رویداد برای نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد.

تسلیت وزیر آموزش و پرورش به خانواده شهیدان مظفر

کاظمی در بخش پایانی سخنان خود، درگذشت مادر شهیدان مظفر را به خانواده ایشان تسلیت گفت و از مقام والای این مادر شهید تجلیل کرد.

وی با اشاره به این‌که مادر شهیدان مظفر از مادران شاخص و کم‌نظیر کشور بود، اظهار کرد: سه فرزند این مادر در یک روز و در جریان عملیات مرصاد به شهادت رسیدند و این حادثه، داغی بسیار سنگین و کم‌نظیر بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دیدار خود با مادر شهیدان مظفر، گفت: توفیق داشتم در دوره‌ای که معاون پرورشی بودم، به دیدار ایشان بروم و خاطرات حضور رهبر معظم انقلاب در منزل ایشان را نیز از زبان این مادر بزرگوار بشنوم.