روسیه دلیل عدم تمدید «استارت نو» توسط آمریکا را فاش کرد

نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: پیمان «استارت نو» به‌دلیل تمایل آمریکا به حفظ ظرفیت بازگشت‌پذیر هسته‌ای تمدید نشد.

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد: اعتبار پیمان استارت نو به‌دلیل موضع واشنگتن که آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت بازگشت پذیر هسته‌ای اعلام کرده بود، تمدید نشد.

به گزارش مهر، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو سپس اضافه کرد: مقام‌های آمریکایی تاکنون به طور رسمی از افزایش مستقیم شمار کلاهک‌های هسته‌ای سخن نگفته‌اند؛ اما آنها آمادگی خود را برای به کارگیری سریع آنچه ظرفیت بازگشت‌پذیر نامیده می‌شود و تجهیز مجدد بخشی از هواپیماهایشان برای حمل سلاح‌های هسته‌ای را مورد تأکید قرار داده‌اند.

پیشتر، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای را به طور برابر با روسیه و چین ازسرخواهد گرفت.

ادعا‌های واهی و عوام فریبانه آمریکا در حالی مطرح شد که روسیه مدت هاست خواستار رایزنی درباره تمدید پیمان استارت نو با آمریکا بوده؛ اما واشنگتن همواره و به بهانه‌های مختلف از آن سر باز می‌زند.