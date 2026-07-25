وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این به دو بندر چرنومورسک و نیکولایف در اوکراین حمله کرده و زیرساخت‌های بندری و کشتی‌هایی را که در خدمت منافع ارتش اوکراین بودند، هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، این وزارتخانه شنبه در بیانیه‌ای گفت: نیرو‌های مسلح فدراسیون روسیه در طول روز به حملات خود به بنادر و کشتی‌هایی که در خدمت منافع نیرو‌های مسلح اوکراین بودند، ادامه دادند.

به گزارش ایرنا، وزارت دفاع روسیه افزود: این حملات با تسلیحات هوایی با دقت بالا و پهپاد‌های تهاجمی انجام شد و تاسیسات زیرساختی در بندر چرنومورسک (بندر تجاری دریایی شرکت دولتی اودسا) و تاسیسات زیرساختی بندری که برای ذخیره محموله‌های نظامی استفاده می‌شود، آسیب دید.

همچنین در بندر نیکولایف (بندر تجاری دریایی شرکت دولتی نیکولایف) یک کشتی فله‌بر که محموله‌هایی را برای ارتش اوکراین تحویل می‌داد و یک فروند CV-۹۰ نیروی دریایی اوکراین نیز آسیب دید.

علاوه بر این، مقام‌های روسیه اعلام کردند که ۱۱ نفر از جمله چهار کودک در حمله شبانه اوکراین به یک اردوگاه تعطیلات در بخشی از منطقه زاپوریژیا کشته شدند و کی‌یف را به حمله عمدی به غیرنظامیان متهم کردند.

یوگنی بالیتسکی از مقام‌های روسیه گفت که ۱۶ نفر دیگر در حمله به منطقه تفریحی کیریلیوکا که در ساحل دریای آزوف در نزدیکی شهر ملیتوپول قرار دارد، زخمی شدند.