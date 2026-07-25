کد خبر: 1370824
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

عملیات ضدصهیونیستی در جنوب الخلیل

1 گزارش‌ها از وقوع عملیات ضدصهیونیستی در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری حکایت دارد.

جوان آنلاین: گزارش‌های خبری از عملیات ضد صهیونیستی در جنوب الخلیل و زخمی شدن یک صهیونیست حکایت دارد.

به گزارش تسنیم، منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی در منطقه «مسافر یطا» در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری خبر دادند.

گزارش‌های اولیه حاکی است در این عملیات یک شهرک نشین صهیونیست توسط یک جوان فلسطینی که برای دفاع از خود او را خلع سلاح کرده بود زخمی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد که در حال تعقیب یک فلسطینی است که سلاحی را از یک اسرائیلی در جنوب الخلیل گرفته است.

نظامیان صهیونیست در حال ایجاد یک کمربند امنیتی در منطقه هستند.

برچسب ها: عملیات ضد صهیونیستی ، کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
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