عملیات ضدصهیونیستی در جنوب الخلیل

جوان آنلاین: گزارش‌های خبری از عملیات ضد صهیونیستی در جنوب الخلیل و زخمی شدن یک صهیونیست حکایت دارد.

به گزارش تسنیم، منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی در منطقه «مسافر یطا» در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری خبر دادند.

گزارش‌های اولیه حاکی است در این عملیات یک شهرک نشین صهیونیست توسط یک جوان فلسطینی که برای دفاع از خود او را خلع سلاح کرده بود زخمی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد که در حال تعقیب یک فلسطینی است که سلاحی را از یک اسرائیلی در جنوب الخلیل گرفته است.

نظامیان صهیونیست در حال ایجاد یک کمربند امنیتی در منطقه هستند.