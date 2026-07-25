جوان آنلاین: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، حملات اسرائیل در کرانه باختری را «قتلعام» خواند و خواستار تحریم فوری تسلیحاتی و توقف تجارت با اسرائیل شد؛ موضعی که همزمان با تشدید عملیات ارتش اسرائیل، حملات شهرکنشینان و افزایش هشدارها درباره حرکت کرانه باختری به سوی انفجار، بار دیگر توجهها را به این جبهه معطوف کرده است.
فرانچسکا آلبانزه، روز شنبه در واکنش به موج تازه حملات ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری، این اقدامات را «قتلعام علیه غیرنظامیان بیدفاع» توصیف کرد و با متهم کردن ارتش و شهرکنشینان به اقدام هماهنگ علیه فلسطینیان، از جامعه جهانی خواست فوراً تحریم تسلیحاتی اسرائیل را اعمال کرده و تجارت با این رژیم را متوقف کند. آلبانزه تأکید کرد که مسئولیت این اقدامات تنها متوجه دولت بنیامین نتانیاهو نیست، بلکه ساختار حاکم بر اسرائیل در قبال این سیاستها پاسخگو است. همزمان، سازمان بینالمللی «نجات کودکان» اعلام کرد بیش از هزار کودک فلسطینی در نیمه نخست سال جاری میلادی، بر اثر تشدید حملات شهرکنشینان و خشونتهای مستمر در کرانه باختری اشغالی، به اجبار آواره شدهاند.
این موضعگیریها بعد از آن مطرح شد که کرانه باختری طی ۴۸ ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنشترین دورههای خود بود. رادیو اسرائیل گزارش کرد که ارتش تصمیم به استقرار ۲۶ گردان در کرانه باختری گرفته است و نظامیان اسرائیلی همراه با شهرکنشینان، به شهرها و اردوگاههای مختلف از جمله نابلس، بیتلحم، جنین، طولکرم، رامالله، اریحا و قدس یورش بردند و در جریان این عملیاتها چندین فلسطینی زخمی و شماری نیز بازداشت شدند. ارتش رژیم صهیونیستی از بازداشت بیش از ۷۰مظنون در عملیات گسترده کرانه باختری خبر داد. سازمان حقوقی «البیدر» هم گفته که شهرکنشینان صهیونیست بامداد دیروز نیز یک کامیون فلسطینی را در نزدیکی نابلس در شمال کرانه باختری به آتش کشیدند. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن یک جوان در اردوگاه الدهیشه و یک سالمند در روستای صره بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی خبر داد.
همزمان، درگیریهای شدید در جنوب نابلس به دنبال حمله شهرکنشینان به روستای «تل» رخ داد. منابع فلسطینی میگویند که در جریان مقابله فلسطینیان با این حمله، چهار فلسطینی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند. رسانههای اسرائیلی نیز از کشته شدن دو نیروی امنیتی اسرائیلی در یک عملیات مسلحانه در نزدیکی شهرک «حفات گلعاد» خبر دادند که روز پنجشنبه انجام شد؛ عملیاتی که به گفته رسانههای عبری، مهاجم پس از تصاحب سلاح یکی از نگهبانان شهرک انجام داده است.
این تحولات، واکنش گروههای فلسطینی و محور مقاومت را در پی داشت. جنبش حماس با محکوم کردن حملات اسرائیل، عملیات مسلحانه علیه نیروهای اسرائیلی را «پاسخی مشروع به جنایات اشغالگران» دانست و از کشورهای عربی و اسلامی خواست رژیم اسرائیل را تحریم کنند. حزبالله لبنان هم حمله به روستای تل را محکوم کرد، از عملیات ضداسرائیلی در نزدیکی حفات گلعاد تمجید کرد و آن را نشانه تداوم مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگری دانست. وزارت خارجه یمن نیز با صدور بیانیهای حملات اخیر را محکوم و تأکید کرد سکوت جامعه جهانی در برابر این اقدامات، به معنای همدستی با اسرائیل است. این وزارتخانه از کشورهای عربی و اسلامی خواست موضعی قاطع در برابر اقدامات شهرکنشینان اتخاذ کنند.
در سطح رسمی، تشکیلات خودگردان فلسطین، دولت بنیامین نتانیاهو را مسئول مستقیم تشدید خشونتها معرفی کرد و هشدار داد که ادامه شهرکسازی، حملات شهرکنشینان و عملیات ارتش اسرائیل، کرانه باختری را به سمت «انفجار» سوق میدهد. در بیانیه ریاست تشکیلات خودگردان آمده است که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۸۷ فلسطینی در کرانه باختری کشته شدهاند که ۲۱ نفر از آنان قربانی حملات شهرکنشینان بودهاند.
همزمان، تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در کرانه باختری، پس از عملیات مسلحانه اخیر، نگرانیها درباره گسترش دامنه درگیریها را افزایش داده است. به گفته رسانههای اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس دستور آغاز «عملیات نظامی گسترده» در شماری از روستاهای کرانه باختری را صادر کردهاند؛ اقدامی که همزمان با هشدارهای سازمان ملل، حماس، تشکیلات خودگردان و کشورهای منطقه، چشمانداز امنیتی کرانه باختری را بیش از گذشته با ابهام روبهرو کرده است. محمد بن احمد الیماحی، رئیس پارلمان عربی، تشدید حملات گروههای مسلح شهرکنشین علیه فلسطینیان و اموال آنان در کرانه باختری را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد این بخشی از طرحی سازمانیافته برای انفجار اوضاع در کرانه باختری است. حتی یائیر گولان، رئیس حزب دموکراتها، هشدار داده که «آنچه در کرانه باختری رخ میدهد، واقعیت انفجارآمیزی است که دولت نتانیاهو- اسموتریچ- بنگویر کاملاً عامدانه ایجاد میکند. نتانیاهو و وزیر فرار از سربازی، کاتس، کرانه باختری را به انبار باروت تبدیل میکنند.»