کد خبر: 1370814
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار تند به جنگ‌افروز‌ان با تلافی یمن در آرامکو 

1 در واکنش به تشدید حملات عربستان به مناطق مختلف یمن، انصارالله عملیات تلافی‌جویانه خود را آتشین شروع کرد و با شلیک ده‌ها موشک به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو، رویارویی با ریاض را وارد مرحله‌ای تازه کرد. این حملات که به قطع برق در بخش‌هایی از جیزان و اختلال در فعالیت برخی فرودگاه‌ها انجامید، حامل این پیام بود که ادامه جنگ و محاصره یمن، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگین‌تری را به عربستان تحمیل خواهد کرد و زیرساخت‌های حیاتی این کشور بیش از گذشته در تیررس حملات صنعا قرار دارند؛ و البته یک پیام غیرمستقیم به امریکا و کل منطقه داشت؛ جنگ‌افروزی آینده پاسخ‌های متفاوتی خواهد گرفت

جوان آنلاین: در واکنش به تشدید حملات عربستان به مناطق مختلف یمن، انصارالله عملیات تلافی‌جویانه خود را آتشین شروع کرد و با شلیک ده‌ها موشک به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو، رویارویی با ریاض را وارد مرحله‌ای تازه کرد. این حملات که به قطع برق در بخش‌هایی از جیزان و اختلال در فعالیت برخی فرودگاه‌ها انجامید، حامل این پیام بود که ادامه جنگ و محاصره یمن، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگین‌تری را به عربستان تحمیل خواهد کرد و زیرساخت‌های حیاتی این کشور بیش از گذشته در تیررس حملات صنعا قرار دارند؛ و البته یک پیام غیرمستقیم به امریکا و کل منطقه داشت؛ جنگ‌افروزی آینده پاسخ‌های متفاوتی خواهد گرفت.
به گزارش «جوان»، عربستان سعودی که محاصره دریایی انصارالله در دریای سرخ را تهدیدی جدی برای صادرات نفت و تجارت دریایی خود می‌داند، با تشدید حملات هوایی به یمن سعی دارد موازنه بازدارندگی را به سود خود تغییر داده و صنعا را به عقب‌نشینی از این راهبرد وادار کند. منابع خبری جمعه شب از حمله جنگنده‌های عربستان به مناطق مختلف استان‌های مأرب و جوف در شمال شرقی یمن خبر دادند. همچنین رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که چندین حمله هوایی بندر الحدیده در یمن را هدف قرار داد. 
این جنگ‌افروزی‌ها نه‌تنها انصارالله را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار نکرده، بلکه به افزایش انگیزه یمنی‌ها برای تشدید پاسخ‌ها و وارد کردن هزینه‌های بیشتر به طرف مقابل منجر شده است. در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه و آشکار عربستان، نیرو‌های مسلح یمن بامداد شنبه دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند. عملیات نخست اهداف حساسی از تأسیسات متعلق به شرکت آرامکو در جیزان را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد و عملیات دوم نیز اهداف حساس متعلق به شرکت آرامکو در ینبع را با تعدادی موشک بالستیک، کروز و پهپاد هدف قرار داد. به گزارش المسیره، انصارالله در بیانیه‌ای تأکید کرد: «هر دو عملیات به فضل الهی با موفقیت به اهداف خود دست یافتند و اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود». 
همچنین برخی منابع عربی گزارش دادند که پایگاه هوایی خمیس مشیط و مناطقی در نزدیکی فرودگاه عبدالله هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند. به گزارش المیادین، در پی این حملات، برق چند منطقه از شهر جیزان قطع شد و گزارش‌هایی نیز از تعلیق پرواز‌های فرودگاه جده منتشر شده است. سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد سامانه ملی هشدار زودهنگام در استان ینبع برای هشدار نسبت به خطرات احتمالی فعال شده است. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دود غلیظی از تأسیسات صنعتی در جیزان به آسمان بلند شده است. پایگاه خبری ۲۶سپتامبر یمن نیز از تعطیلی فرودگاه خمیس مشیط در عربستان خبر داد و نوشت: در پی حمله موشکی یمن، اقدامات امنیتی در عربستان افزایش یافته است. این پایگاه خبری اضافه کرد که گزارش‌ها حاکی از آن است که یمن تاکنون ۳۰ موشک بالستیک به سمت عربستان شلیک کرده است. 


 هشدار صنعا به ریاض
اگرچه مقامات یمنی تاکنون به‌طور رسمی مسئولیت یا جزئیات این حمله را تأیید نکرده‌اند، اما همزمان هشدار داده‌اند که ادامه حملات و جنگ‌افروزی‌های عربستان با پاسخی سخت و هزینه‌ای سنگین برای ریاض همراه خواهد بود. یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد محاصره دریایی علیه عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و در صورت تداوم تجاوز، نیرو‌های مسلح یمن اقدامات گسترده‌تری در پیش خواهند گرفت. خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) روز شنبه به نقل از یک منبع در وزارت دفاع دولت صنعا گزارش داد پدافند هوایی یمن، چندین جنگنده عربستان را مجبور به ترک آسمان یمن کرد. وزارت خارجه دولت صنعا اعلام کرد: رژیم عربستان با هدف قرار دادن استان الحدیده، رویکرد «تنش در برابر تنش» را به ویژگی اصلی دوره پیش‌رو تبدیل کرده است. در این بیانیه آمده است: ما رژیم عربستان سعودی را مسئول تمام پیامد‌ها و تحولات ناشی از این اقدام جنایتکارانه می‌دانیم. این بیانیه تأکید کرد: «رژیم عربستان به جای تن دادن به خواسته عادلانه و مشروع برای رفع محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که تاوان سنگینی برایش خواهد داشت». 
در این بیانیه تأکید شده است: «ما تأکید می‌کنیم که محاصره دریایی علیه دشمن سعودی در پاسخ به تجاوز متقابل آن و محاصره ظالمانه مستمر از ۱۲ سال پیش، همچنان ادامه دارد و ما در گسترش تحرکات خود و تشدید اقدامات‌مان بر اساس تحولات میدانی طی ساعات و روز‌های آینده، در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید، تردید نخواهیم کرد». 
هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، حامل پیامی روشن از سوی انصارالله به حاکمان سعودی بود؛ اینکه بانک اهداف این جنبش دیگر محدود به مراکز نظامی نیست و از این پس زیرساخت‌های راهبردی و اقتصادی عربستان، به‌ویژه صنعت نفت، در تیررس قرار دارند و هیچ نقطه‌ای در این کشور مصون از حملات نخواهد بود. انصارالله با تکیه بر معادله «زیرساخت در برابر زیرساخت» هشدار داده که در صورت ادامه حملات به یمن، آماده است تأسیسات حیاتی عربستان را در هر زمان هدف قرار دهد. این راهبرد پیش‌تر نیز کارآمدی خود را نشان داده بود و در سپتامبر ۲۰۱۹، حمله به تأسیسات آرامکو موجب اختلال قابل‌توجه در تولید نفت عربستان شد و ریاض را مجبور کرد مسیر کاهش تنش با صنعا را در پیش بگیرد. اکنون نیز انصارالله نسبت به آن زمان از توان موشکی و پهپادی پیشرفته‌تری برخوردار است و در صورت تداوم درگیری، ظرفیت وارد کردن خسارت‌های سنگین‌تری به زیرساخت‌های اقتصادی عربستان را دارد. 
همزمانی این حملات با محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های دریایی خلیج فارس و دریای سرخ، فشار بر ریاض را دوچندان کرده است. اگر علاوه‌بر اختلال در مسیر‌های صادراتی، تأسیسات نفتی آرامکو و دیگر زیرساخت‌های انرژی عربستان نیز به‌طور مستمر هدف حملات قرار گیرند، این کشور نه‌تنها با چالش‌های امنیتی، بلکه با فشار‌های اقتصادی و اختلال در تولید و صادرات نفت نیز روبه‌رو خواهد شد، وضعیتی که می‌تواند هزینه ادامه جنگ را برای ریاض به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عربستان ، ریاض ، جنگ ، یمن
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