کد خبر: 1370797
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

فیلم مخفی باند هم‌سلولی‌ها را گرفتار کرد

1 فیلمی که یک نوجوان با گوشی همراه از سارقان گرفت، راز سرقت‌های سریالی شرق تهران را فاش کرد. باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای معروف به باند هم‌سلولی‌ها دستگیر شدند. 
غلامرضا مسکنی 

جوان آنلاین: فیلمی که یک نوجوان با گوشی همراه از سارقان گرفت، راز سرقت‌های سریالی شرق تهران را فاش کرد. باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای معروف به باند هم‌سلولی‌ها دستگیر شدند. 
اوایل بهار امسال، مأموران پلیس تهران در جریان سرقت‌های سریالی از خانه‌های خیابان‌های شرق و شمال شرقی تهران قرار گرفتند و تحقیقات خود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند. شاکیان می‌گفتند که سارقان با تخریب در یا استفاده از شاه‌کلید وارد خانه‌ها می‌شوند و پس از باز کردن گاوصندوق، طلا، پول، دلار و لوازم آنتیک و قیمتی را سرقت می‌کنند. نکته جالب سرقت‌ها این بود که مأموران در اکثر شکایت‌ها دریافتند که سارقان حرفه‌ای علاوه بر سرقت اموال با ارزش، وسایل داخل یخچال و حتی گونی‌های برنج را هم سرقت می‌کنند. این موضوع نشان می‌داد که سارقان حتی به مواد خوراکی هم رحم نمی‌کنند. 

 قطع برق و بی‌رد بودن سارقان
در بررسی‌های فنی مشخص شد که سارقان برای اینکه ردی از خود به جا نگذارند، قبل از ورود به ساختمان، برق آنجا را قطع می‌کردند تا دوربین‌های مداربسته از کار بیفتند و چهره آنها را ثبت نکنند. آنها همچنین با داشتن ماسک، کلاه و دستکش، هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذاشتند. 
یکی از شاکیان در توضیح ماجرا گفت: «همراه خانواده‌ام برای شام میهمان خانه یکی از دوستانم بودم. نیمه‌شب وقتی به خانه برگشتم، با صحنه عجیبی روبه‌رو شدم. قفل در خانه سالم بود، اما وسایل خانه به هم ریخته بود. متوجه شدم سارقانی به خانه‌ام دستبرد زده‌اند. وقتی به سراغ گاوصندوقم رفتم، در آن باز بود و همه اموالم که بیش از ۶میلیارد تومان ارزش داشت، سرقت شده‌بود. حتی یخچال را هم خالی کرده بودند.»

 فیلمی که راز را فاش کرد
در حالی که هر روز به تعداد سرقت‌ها افزوده می‌شد، مأموران دست به تحقیقات تخصصی زدند و با گشت‌های نامحسوس تلاش کردند سارقان را به دام بیندازند، اما ردی از آنها پیدا نکردند. تا اینکه چند شب قبل، سارقان در آخرین سرقت، ردی از خود به جا گذاشتند. 
آن شب آنها حین سرقت از خانه‌ای با صاحب‌خانه روبه‌رو شدند و او را به شدت کتک زدند، اما خبر نداشتند که پسر صاحب خانه در گوشه‌ای کمین کرده و با دوربین تلفن همراهش از آنها فیلم‌برداری می‌کند. 
پسر جوان در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «همراه خانواده‌ام برای چند روز به مسافرت رفته بودیم تا اینکه نیمه‌شب به خانه برگشتیم. پدرم از ما جلوتر از خودرو پیاده شد و در خانه را باز کرد، اما خبر نداشت که چهار سارق داخل خانه در حال سرقت اموال ما هستند. وقتی خودرو را پارک کردم و همراه مادرم از پله‌ها بالا آمدیم، با صحنه عجیب و هولناکی روبه‌رو شدیم. چهار سارق نقاب‌دار با مشت و لگد به جان پدرم افتاده بودند. مادرم از ترس به پشت‌بام رفت و من در گوشه‌ای کمین کردم و از سارقان فیلم گرفتم.»

 شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار
مأموران در بررسی فیلم گرفته‌شده از سوی پسر جوان، به ردپای یک سارق سابقه‌دار به نام «نوید» رسیدند. بررسی‌ها نشان داد که نوید چندین سابقه سرقت، بازداشت و زندان دارد و به تازگی از زندان آزاد شده و این باند را تشکیل داده‌است که او را بازداشت کردند. متهم به سرقت‌های سریالی با همدستی سه نفر از دوستانش اعتراف کرد که بازداشت شدند. 


گفت‌و‌گو با متهم
باند هم‌سلولی‌ها

نوید، سارق سابقه‌داری است که باند سرقت از خانه‌های شرق و شمال شرق تهران را همراه با هم‌سلولی‌های خود در زندان تشکیل داده بود. آنها پس از آزادی از زندان، سرقت‌های سریالی خود را آغاز کردند. به گفته نوید، به همین دلیل نام باندشان را «باند هم‌سلولی‌ها» گذاشته بودند. 

نوید سابقه داری؟ 
بله. من و سه همدستم سابقه‌های زیادی داریم و بار‌ها زندان بودیم. هر چهار نفر هم سلول بودیم. 

همانجا تصمیم گرفتید باند سرقت را تشکیل بدهید؟ 
بله در زندان این باند را تشکیل دادیم. البته قرارمان این بود که وقتی هر چهار نفر آزاد شدیم دوباره دور هم جمع شویم و نقشه سرقت از خانه‌ها را طراحی کنیم. به همین دلیل هم اسم باند‌مان را باند هم‌سلولی‌ها گذاشتیم. می‌خواستیم یاد و خاطره زندان را درخودمان زنده نگهداریم. 

وظیفه هر کدام از شما چه بود؟ 
من در کلید‌سازی حرفه‌ای هستم و وظیفه‌ام این بود که شاه‌کلید بسازم و در خانه را باز کنم. همدستم گاوصندوق را به راحتی باز می‌کرد. دو نفر دیگر هم زاغ زنی و در سرقت کمک می‌کردند. به هرحال با کمک هم سرقت‌ها را به سرانجام می‌رساندیم. 

چه شد که یکی از صاحب‌خانه‌ها را در حد مرگ کتک زدید؟ 
ما خانه شاکی را از قبل برای سرقت انتخاب کرده‌بودیم. چند شبی بود که برقش خاموش بود و فهمیدیم مسافرت هستند، اما خبر نداشتیم که زمان سرقت سر می‌رسند. در حال سرقت از گاوصندوق بودیم که صاحب خانه سر رسید. می‌خواست داد و فریاد کند که دهانش را گرفتیم و او را به شدت کتک زدیم. آنقدر او را زدیم که بی‌هوش شد، اما خیلی ترسیدیم و از آنجا فرار کردیم 

چرا غیر از طلا مواد خوراکی هم سرقت می‌کردید؟ 
ما اهل تهران نیستم و فقط برای سرقت به تهران می‌آییم و چند روز بعد هم دوباره به شهرمان بر می‌گردیم. وقتی برای سرقت وارد خانه‌ها می‌شدیم مواد خوراکی هم سرقت می‌کردیم و برای خوردن به خانه مجردی که اجاره کرده بودیم می‌بردیم. بعد از این هم تصمیم گرفتیم برنج هم سرقت کنیم. دریکی از سرقت‌ها ۲۰ کیسه برنج سرقت کردیم. 

فکر می‌کردید شناسایی و بازداشت شوید؟ 
نه به این زودی. چند ماه بعد از اینکه از زندان آزاد شدیم، حدوداً اوایل بهار شروع به سرقت کردیم و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت، اما در آخرین سرقت حین درگیری با صاحب‌خانه یک لحظه نقاب من از روی صورتم افتاد و همان زمان هم پسر صاحب‌خانه مخفیانه از ما فیلم می‌گرفت که لو رفتیم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، سرقت ، مجرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

پادوی حقیر نتانیاهو!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

نظم ایرانی در تنگه هرمز

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار