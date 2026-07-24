کرانه باختری در آستانه انفجار 

سه عملیات مسلحانه در اطراف نابلس که به کشته و زخمی شدن شماری از شهرکنشینان و نظامیان اسرائیلی منجر شد، بار دیگر توجهها را به وخامت اوضاع امنیتی در کرانه باختری جلب کرده است؛ تحولاتی که نشان میدهد این منطقه به یکی از حساسترین جبهههای امنیتی برای اسرائیل تبدیل شده و دامنه نگرانیها از مرزهای فلسطین اشغالی فراتر رفته است.
به گزارش «جوان»، کرانه باختری طی دو روز گذشته، شاهد یکی از پرتنشترین دورههای خود بود. نخستین حادثه صبح پنجشنبه در نزدیکی شهرک «آلون موریه»، شهرک تحت اشغال اسرائیل در شرق نابلس رخ داد؛ جایی که یک شهرکنشین ۵۱ ساله در حمله با سلاح سرد به شدت زخمی شد. هنوز ساعاتی نگذشته بود که رویدادی دیگر در شهرک/پایگاه شهرکنشینان اسرائیلی «حفات گلعاد» در جنوبغرب نابلس رخ داد که به گفته رسانههای اسرائیلی، در جریان آن مهاجمان پس از درگیری با نیروهای امنیتی، با استفاده از سلاح گرم به سوی اسرائیلیها تیراندازی کردند؛ حملهای که به کشته شدن یک اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامید. دیروز هم یک عملیات دیگر در شهرک تل در جنوب غربی نابلس روی داد که دو نظامی رژیم صهیونیستی در آن کشته شدند.
به دنبال این سه رویداد، ارتش رژیم صهیونیستی با اعزام نیروهای کمکی، استفاده از بالگرد و ایجاد ایستهای بازرسی گسترده، نابلس و روستای «تل» را به محاصره درآورد و عملیات جستوجوی گستردهای را برای یافتن عاملان آغاز کرد. همزمان، منابع فلسطینی از یورش نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان به چند منطقه در اطراف نابلس و کشته و زخمی شدن شماری از فلسطینیان خبر دادند؛ روایتی که با روایت رسمی اسرائیل درباره آغاز درگیریها تفاوت دارد.
شدت این تحولات، باعث واکنش فوری مقامات ارشد رژیم صهیونیستی شد. بنیامین نتانیاهو نشست اضطراری امنیتی برگزار کرد و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، خواستار تخریب خانههای عاملان و برخورد شدیدتر با روستاهای فلسطینی شد. بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و از چهرههای شاخص جریان راست افراطی نیز خواستار تشدید عملیات ارتش و افزایش فشار بر مناطق فلسطینی شد. رسانههای نزدیک به مقاومت مانند شهاب، صفا و فلسطینالیوم این عملیات را در چارچوب «وحدت میدانها» تحلیل کردهاند و میگویند که رویدادهای روز پنجشنبه نشان داد که کرانه باختری دیگر جبهه خاموش نیست.
رسانههای عبری این دو رویداد را نشانه افزایش پیچیدگی عملیاتهای مسلحانه در کرانه باختری توصیف کرده و برخی تحلیلگران امنیتی اسرائیل هشدار دادهاند که تداوم چنین حملاتی میتواند ارتش را ناچار به انتقال نیرو و امکانات بیشتر به شمال کرانه باختری کند؛ موضوعی که در شرایط درگیری همزمان اسرائیل در چند جبهه، چالشی مضاعف برای ساختار امنیتی این رژیم به شمار میرود. «آلون موریه» یک شهرک اسرائیلی در شرق نابلس در کرانه باختری اشغالی است که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد و از شهرکهای شناختهشده اسرائیل در منطقه نابلس به شمار میرود. «حفات گلعاد» هم یک شهرک/پایگاه شهرکنشینان اسرائیلی در غرب نابلس است که در سالهای اخیر یکی از کانونهای مکرر درگیری میان شهرکنشینان، فلسطینیان و ارتش اسرائیل بوده است. کارشناسان امنیتی اسرائیل هشدار دادهاند که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است مناطقی مانند نابلس نیز به وضعیتی مشابه جنین در سالهای گذشته برسند. موس هرئیل (تحلیلگر نظامی هاآرتص) معتقد است که کرانه باختری در حال تبدیل شدن به جبههای مستقل از غزه است و افزایش حملات نشان میدهد بازدارندگی اسرائیل در برخی مناطق کاهش یافته است.
این تحولات همزمان با افزایش نگرانیهای امنیتی در اردن رخ داده است. اگرچه تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط مستقیم میان پرونده امنیتی اردن و عملیاتهای نابلس منتشر نشده، ولی بر اساس گزارشهای منتشرشده، مقامهای اردنی از کشف یک هسته وابسته به اخوانالمسلمین، ضبط سلاح و مواد منفجره و بازداشت تعدادی از اعضای آن خبر دادهاند؛ پروندهای که از نگاه ناظران، بیانگر حساسیت روزافزون امان نسبت به هرگونه گسترش فعالیتهای مسلحانه در مجاورت مرزهای غربی این کشور است. بسیاری از ارزیابیهای امنیتی بر این باورند که هرگونه تشدید ناامنی در شمال کرانه باختری، با توجه به مجاورت جغرافیایی با اردن، میتواند پیامدهایی فراتر از محدوده درگیریهای محلی داشته باشد و بر محاسبات امنیتی امان و تلآویو اثر بگذارد.