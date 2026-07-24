جوان آنلاین: نخستوزیر عراق به تهران آمد و یک نسخه از آتشبس پیشنهادی رئیسجمهور امریکا را روی میز مقامهای ایرانی گذاشت؛ آتشبسی که البته جزئیات آن مشخص نیست، ولی نشان میدهد که دونالد ترامپ سعی دارد بدون تعیین تکلیف وضعیت هرمز، از بحران فعلی عبور کند. مقامهای ایرانی میگویند طرحی را نخواهند پذیرفت که همین ابتدا تکلیف مدیریت ایران بر تنگه هرمز را روشن نکند. عباس عراقچی وزیر خارجه با تأیید تلویحی پیام منتقلشده به تهران گفته که مشکل، نوع رویکرد غیرمنطقی، زیادهخواهانه و سلطهطلبانه امریکاییهاست.
در بحبوحه حملات امریکا به ایران و آتش حملات ایران به پایگاههای امریکایی، نیویورکتایمز گزارشی منتشر کرد با این محتوا که علی الزیدی، که روز پنجشنبه به منظور دیدار با مقامات ارشد ایران وارد تهران شد، حامل طرح آتشبس موقت ۱۰روزه مدنظر دونالد ترامپ بوده است. این گزارش میگوید مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که به توافق موقتی که مسئله کنترل تنگه هرمز را حلوفصل نکند، تمایلی ندارند. دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای تأکید کرد که ادعاهای مطرحشده در این گزارش کاملاً بیاساس است و هیچگونه سنخیتی با واقعیت ندارد و از رسانهها خواست ضمن رعایت دقت و اصول حرفهای، صرفاً بر منابع رسمی تکیه کرده و از انتشار اطلاعات گمراهکننده خودداری کنند. همزمان «تام باراک»، فرستاده ویژه رئیسجمهور امریکا به عراق نیز با بازنشر توئیت دفتر نخستوزیری عراق در تکذیب گزارش نیویورکتایمز نوشت: «عراق حقایق را روشن میکند.» سیدعباس عراقچی روز پنجشنبه در حاشیه سفر علی فالح الزیدی به تهران تلویحاً وجود پیغام و پسغام را تأیید کرد و با اعلام اینکه نخستوزیر عراق یک سفر به واشینگتن داشت، گفت: «طبیعی است که او دیدگاهها و برداشتهای خودش را از این سفر به ما منتقل کند. با امریکا در حال حاضر مشکل میانجی نداریم؛ به اندازه کافی کشورها در بین ما هستند که این کار را انجام میدهند.» رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: «مشکل تبادل پیام نیست؛ مشکل نوع رویکرد آنهاست و آن، رویکرد غیرمنطقی، زیادهخواهانه و سلطهطلبانه آنهاست که با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده است.» عراقچی این را هم گفت که تا وقتی درک نکنند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و منافع ملت ایران وجود ندارد، امکانی هم برای اینکه در این زمینه حرکتی صورت بگیرد وجود نخواهد داشت: «این، احتیاج به پیغام و پسغام ندارد و کافی است امریکاییها در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند.» وزیر امور خارجه دیروز هم در پی دیدارهای دوجانبه خود در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با اشاره به عملکرد امریکا تصریح کرد: «در این دیدارها درباره نقض تعهدات امریکا، سیاستهای غیرمنطقی، زیادهخواهانه و سلطهطلبانه واشینگتن توضیح دادیم. امریکا هر بار ایران را آزموده، پاسخ قاطع دریافت کرده، اما همچنان همان رویکرد را ادامه میدهد.» عراقچی درباره نقش میانجیها نیز یادآور شد: «مشکل امروز میان ایران و امریکا، نبودِ میانجی نیست. پاکستان و قطر همچنان در انتقال پیامها نقش میانجی را ایفا میکنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد؛ مشکل اصلی، رویکرد امریکا است که باید اصلاح شود.» وی همچنین تأکید کرد: «در شرایط فعلی، ایران آتشبس موقت را نمیپذیرد و تا زمان تحقق خواستههای خود در موضوع تنگه هرمز، این مسئله در دستور کار نخواهد بود. بههیچوجه به زبان زور، فشار و تهدید پاسخ نخواهیم داد؛ حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز جزو اصول ماست.» این در حالی است که پنتاگون هشدار داده چنانچه ایران بر تنگه هرمز مسلط شود، به عنوان چهارمین قدرت جهانی ظهور خواهد کرد.
هیچ داراییای در امنیت نیست
والاستریت ژورنال با اعلام اینکه ترامپ از طولانی شدن جنگ با ایران بهشدت ناراضی و عصبانی شده است، نوشت که در حال حاضر برنامهای برای مذاکره مستقیم با رهبران ایران وجود ندارد و تمرکز کاخ سفید بیشتر بر فشار نظامی و افزایش هزینهها برای ایران است. مارک روبیو، وزیر خارجه امریکا بدون اشاره به عهدشکنیهای کشورش و نقض تفاهمنامه اسلامآباد میان تهران و واشینگتن، مدعی شد که ایران آماده دستیابی به توافق نیست و هزینه آن را خواهد پرداخت؛ هزینهای که با گذشت زمان افزایش مییابد.
وی گفت: «ایران یک بار دیگر حوثیها را به این درگیری کشانده است؛ ما امیدواریم که آنان حملات خود را متوقف کنند.» روبیو با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به لفاظیهای اخیر رئیسجمهور امریکا مبنی بر «چشم در برابر چشم»، گفت که راهبرد امریکا، «چشم در برابر چشم» است و افزود: «امریکا به دنبال یک ایران غیرهستهای است؛ این به نفع ماست.» ترامپ روز پنجشنبه در گفتوگو با تارنمای آکسیوس در ادامه لفاظیها و تهدیداتش گفته بود: «من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم؛ بزرگتر از هر حملهای که تاکنون انجام دادهایم. به تصمیمگیری نزدیک شدهام. ما برای انجام آن کاملاً آماده هستیم.» او در عین حال اذعان کرد که چنین تصمیمی پیامدهایی خواهد داشت و تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. ترامپ همچنین ضمن تقدیر از عملکرد خود در برابر ایران، به نوعی اظهارات روبیو را تکرار کرد و مدعی شد: «آنها به چیزهای بیشتری از این دست نیاز دارند. آنها نیات شومی دارند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
وزیر خارجه امریکا با بیان این ادعا که «جنگ ایران بهتر از آنچه هر کسی انتظار داشت، پیش میرود»، مدعی شد: «ما میخواهیم این موضوع را به پایان برسانیم و میخواهیم آن را به شکل درستی انجام دهیم، اما باید کاری را که برای انجامش آمدهایم، انجام دهیم.» ترامپ همچنین با تهدید تازه علیه تهران مدعی شد که اگر انصارالله یمن حملات بیشتری را علیه کشتیها انجام دهد، ایران را «مسئول آن خواهد دانست.»
رئیسجمهور امریکا در پیام جدیدی در شبکه تروثسوشال نوشت: «بدینوسیله اعلام میگردد که از این پس و تا اطلاع ثانوی، تمامی خسارات وارده به کشتیها، محمولهها یا هر آنچه به آنها مربوط میشود، از محل داراییها و وجوه ضبطشده ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده است، پرداخت خواهد شد.» او ادامه داد: «این خسارات ممکن است بسیار سنگین و قابل توجه باشد، اما با این حال، این اقدامی عادلانه و منصفانه است.» عراقچی به این اظهارات اینطور واکنش نشان داد: «توقیف داراییهای یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده، ایجاد یک سابقه خطرناک و التهابآفرین است» و افزود: «کسانی که از چنین منابعی استقبال میکنند یا از آن سود میبرند، باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولتها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ داراییای از امنیت و مصونیت برخوردار نخواهد بود. آشوب و بیثباتی ناشی از چنین روندی، نه خوشایند خواهد بود و نه صلحآمیز.»
عقبنشینی پایگاههای امریکایی
با افزایش حملات موشکی و پهپادی ایران، برخی تحلیلگران امریکایی خواستار بازنگری در محل استقرار پایگاههای نظامی امریکا در غرب آسیا شدهاند، بهطوری که «الیوت آبرامز» معاون پیشین مشاور امنیت ملی امریکا در مقاله جدیدش نوشته که برخی پایگاهها بیش از حد به ایران نزدیک هستند و انتقال نیروها به نقاطی دورتر از برد موشکها و پهپادهای ایران در حال تبدیل شدن به یک گزینه جدی است. تصاویر ماهوارهای شرکت سنتینل- ۲ که دیروز منتشر شده است نشان میدهد که امریکا پایگاه نظامی خود در العدید قطر را بهطور کامل تخلیه کرده است. براساس اطلاعات دادههای منابع باز در تاریخ ۱۷ جولای (۲۶ تیرماه) تعداد ۱۷ هواپیمای نظامی در این پایگاه مستقر بود که تا روز چهارشنبه به سه فروند کاهش یافت. اما تصاویر منتشر شده در روز جمعه نشان میدهد که اکنون هیچ هواپیمایی در این پایگاه وجود ندارد و طبق گزارشها، ارتش امریکا همه آنها را به اسرائیل منتقل کرده است. منابع خبری میگویند که خروج تجهیزات نظامی ارتش امریکا نشان میدهد که این پایگاه دیگر ایمنی لازم را در برابر حملات ایران ندارد. این منابع همچنین مدعی هستند که جابهجایی گسترده تجهیزات و هواپیماهای امریکایی به اسرائیل میتواند نشانهای از احتمال تشدید قریبالوقوع تنشها و درگیریها در منطقه باشد. حداقل ۱۰فروند هواپیمای KC- ۱۳۵R در چند ساعت گذشته از ایالات متحده به پایگاههای اسرائیل رسیده است که یکی از آنها در شاهزاده سلطان عربستان سعودی فرود آمد. چند تانکر سوخترسانی هواپیمای دیگر هنوز در راه خاورمیانه هستند. رسانههای عربی از حمله دو پهپاد به مخازن لجستیکی ارتش امریکا در صحرای عربستان خبر دادند.