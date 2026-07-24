کد خبر: 1370590
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

کاهش آلاینده‌های زیان‌آور با «کهاب»

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح کهاب در تهران گفت: اجرای کامل این طرح می‌تواند انتشار ترکیبات آلی فرار و مواجهه ساکنان مجاور جایگاه‌ها، شهروندان و کارکنان جایگاه‌ها با آلاینده‌های زیان‌آور را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. 
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه اجرای طرح کهاب اظهار کرد: در این دوره، مباحث کارشناسی مربوط به طرح کهاب را تدوین و برای هیئت دولت ارسال کردیم و این کار کارشناسی نیز به صورت داوطلبانه انجام شد. 
وی افزود: شهرداری تهران و شورای شهر تهران طی سال‌های اخیر با تقویت شرکت کنترل کیفیت هوا، ظرفیت و تجهیزات لازم برای سنجش شاخص‌های مرتبط با طرح کهاب از جمله بنزن را ایجاد کرده‌اند. بنزن یکی از مهم‌ترین ترکیبات آلی فرار موجود در بخارات بنزین است که از سوی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در گروه مواد «قطعاً سرطان‌زا برای انسان» طبقه‌بندی شده و مواجهه طولانی‌مدت با آن، به ویژه برای کارکنان جایگاه‌های سوخت و ساکنان مناطق مجاور، می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت داشته باشد. 
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه وزارت نفت، دستگاه‌های مسئول اجرای طرح کهاب و سایر نهاد‌های خدمات رسان می‌توانند از نتایج آنالیز‌ها و اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوا به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و اقدام استفاده کنند، ادامه داد: به طور کلی، وضعیت شاخص‌های آلایندگی برخی پمپ‌بنزین‌های سطح شهر تهران مناسب است، اما برخی دیگر شرایط مطلوبی ندارند که شرکت کنترل کیفیت هوا می‌تواند آنها را شناسایی و احصا کند. پایش مستمر غلظت ترکیبات آلی فرار، به ویژه بنزن، در جایگاه‌های سوخت و کنترل همزمان مشخصات کیفی بنزین، از جمله میزان گوگرد، عدد اکتان و فشار بخار، علاوه بر مشخص کردن وضعیت موجود، می‌تواند به شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار بخارات بنزین، اولویت‌بندی جایگاه‌های نیازمند اصلاح و ارزیابی اثربخشی اجرای طرح کهاب کمک کند. 
وی با اشاره به تشدید تبخیر سوخت در ماه‌های گرم سال، خاطرنشان کرد: انتشار ترکیبات آلی فرار ناشی از نشت و تبخیر بنزین در فصل گرم، به دلیل افزایش دما و تبخیر‌پذیری سوخت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این ترکیبات افزون بر آثار مستقیم بر سلامت، در حضور اکسید‌های نیتروژن و تابش خورشید در واکنش‌های فتوشیمیایی مشارکت دارند و می‌توانند در تشکیل ازن تروپوسفری و ذرات معلق ثانویه، به‌ویژه ذرات آلی ثانویه، نقش داشته باشند. 
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: همین موضوع اهمیت اجرای طرح کهاب را دو چندان می‌کند و رسیدگی به آن باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. از این رو لازم است اقدامات لازم برای کاهش هرچه سریع‌تر میزان آلایندگی ناشی از جایگاه‌های سوخت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. 
به گفته پیرهادی، اجرای کامل و مستمر طرح کهاب، نظارت بر عملکرد تجهیزات بازیافت بخارات، پایش دوره‌ای آلاینده‌ها و کنترل کیفیت سوخت باید به صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد تا انتشار بخارات بنزین در همه مراحل انتقال، تخلیه، ذخیره‌سازی و سوخت‌گیری به حداقل برسد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: شهر ، تهران ، محیط زیست
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