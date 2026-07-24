در نظام‌های سیاسی، از مهم‌ترین وظایف رهبری، تنها مدیریت رخداد‌های جاری نیست، بلکه «راهبری راهبردی» جامعه و ترسیم افق‌های آینده است. در چنین رویکردی، رهبر جامعه با تبیین واقعیت‌ها، جهت‌دهی به افکار عمومی، تعیین اولویت‌ها و ایجاد انسجام ملی، مسیر حرکت کشور را در شرایط پیچیده و متحول مشخص می‌کند، همچون امام شهید انقلاب اسلامی (قدس سره الشریف). از این منظر، پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، را نباید صرفاً پیام‌هایی مناسبتی یا واکنشی به حوادث روز دانست، بلکه این پیام‌ها اسنادی راهبردی هستند که در آنها مهم‌ترین مؤلفه‌های هدایت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی کشور به زبانی موجز، دقیق و متناسب با مصلحت جامعه تبیین می‌شود.

پیام‌های ایشان معمولاً در بزنگاه‌های زمانی صادر می‌شوند، بزنگاه‌هایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند فهم مشترک از واقعیت‌ها، انسجام درونی و امید به آینده است. ویژگی ممتاز این پیام‌ها آن است که در کنار تحلیل وضعیت موجود، چارچوبی برای کنش جامعه نیز ارائه می‌کنند. به همین دلیل، مطالعه این پیام‌ها صرفاً یک فعالیت رسانه‌ای یا ادبی نیست، بلکه نوعی تحلیل راهبردی برای شناخت جهت حرکت نظام جمهوری اسلامی و الزامات حکمرانی در شرایط جدید محسوب می‌شود.

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت رستاخیز ملت بزرگ ایران در بدرقه امام شهید امت، نمونه‌ای از این الگوی راهبری راهبردی است. این پیام، علاوه بر تکریم حضور کم‌نظیر مردم، مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلان را در خود جای داده است که می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور قرار گیرد که به چند نمونه از آن در پی اشاره می‌شود.

تبدیل رستاخیز ملت بزرگ ایران به سرمایه راهبردی و یک واقعه راهبردی: نخستین محور این پیام، تبدیل یک واقعه تاریخی به یک سرمایه ملی است. حضور گسترده مردم در رستاخیز بزرگ ملت در بدرقه امام شهید، صرفاً یک مراسم تشییع نبود، بلکه جلوه‌ای از انسجام ملی، سرمایه اجتماعی، هویت دینی و اقتدار فرهنگی ملت ایران بود. در ادبیات حکمرانی، چنین واقعه‌ای اگر به‌درستی روایت، مستندسازی و بازتولید نشود، به مرور زمان از حافظه تاریخی جامعه فاصله می‌گیرد.

از این رو، تأکید بر شناخت، تبیین و صیانت از این رستاخیز مردمی، در حقیقت دعوت به تبدیل یک رویداد به یک سرمایه تمدنی است، سرمایه‌ای که می‌تواند در تقویت هویت ملی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی نقش‌آفرین باشد.

تثبیت اتحاد مقدس ایرانیان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه راهبردی: دومین محور پیام، تأکید بر اتحاد ملت ایران است. تجربه تحولات بزرگ تاریخی نشان داده است که مهم‌ترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشورها، انسجام اجتماعی و وحدت ملی است. رهبر معظم انقلاب در این پیام، وحدت شکل‌گرفته در میان اقشار مختلف جامعه را صرفاً یک احساس مقطعی تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را سرمایه‌ای راهبردی می‌دانند که باید حفظ، تقویت و نهادینه شود.

بر همین اساس، انتظار می‌رود سیاست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی کشور در جهت کاهش شکاف‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی ملی، حفظ اتحاد مقدس ایرانیان و جلوگیری از دوقطبی‌سازی‌های فرساینده حرکت کند. هر اندازه وحدت ملی تقویت شود، قدرت بازدارندگی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

تبیین محیط تهدید دشمن و واقع‌بینی راهبردی: سومین محور پیام، تبیین ماهیت محیط امنیتی و تأکید بر شناخت صحیح دشمن است. یادآوری بدعهدی‌ها، خصومت‌ها و غیرقابل اعتماد بودن امریکا، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه بخشی از راهبرد افزایش هوشیاری ملی و جلوگیری از خطا‌های محاسباتی در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی است.

در ادبیات آینده‌پژوهی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشورها، «شناخت صحیح محیط راهبردی» است. هرگونه خوش‌بینی افراطی یا بدبینی غیرواقع‌بینانه می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند. از این منظر، پیام رهبر انقلاب بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های محیط بین‌المللی، حفظ استقلال و اتکا به توان داخلی تأکید می‌کند.

حمایت از مسئولان، تقویت اعتماد عمومی از مسیر خدمت کارآمد: چهارمین محور پیام، حمایت از مسئولان خدمتگزار و تأکید بر استمرار خدمت صادقانه به مردم است. سرمایه اجتماعی نظام سیاسی زمانی تقویت می‌شود که مردم آثار کارآمدی، عدالت، صداقت و مسئولیت‌پذیری را در عملکرد مدیران مشاهده کنند.

در این چارچوب، پیام رهبر انقلاب نوعی پیوند میان انسجام ملی و کارآمدی حکمرانی برقرار می‌کند. حمایت از مدیران پرتلاش، همزمان با مطالبه خدمت صادقانه، می‌تواند انگیزه مسئولان را برای حل مسائل مردم افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

روایت اقتدار، ضرورت جنگ روایت‌ها: یکی از مهم‌ترین ابعاد پیام، تأکید بر حفظ اقتدار جبهه مقاومت و جلوگیری از ارسال هرگونه پیام ضعف به دشمن است. در جهان امروز، قدرت تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست، بلکه بخش مهمی از قدرت در عرصه ادراکات، رسانه و روایت و قدرت نرم شکل می‌گیرد.

اگر کشوری نتواند روایت معتبر، معیار و اثرگذار از توانمندی‌های خود ارائه کند، حتی موفقیت‌های میدانی نیز ممکن است در فضای شناختی بی‌اثر شود. از این رو، تأکید بر «روایت اقتدار ایران» را باید بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی در جنگ شناختی و رقابت روایت‌ها دانست. این مسئله، مسئولیت نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی را در تولید روایت‌های دقیق، مستند و اقناع‌کننده دوچندان می‌کند.

پیام‌های راهبردی، نقشه راه حکمرانی: نگاه عمیق‌تر به پیام‌های رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که این پیام‌ها صرفاً برای مخاطبان عمومی صادر نمی‌شوند، بلکه هر بخش آن حامل مأموریتی برای مجموعه‌ای از نهاد‌های حاکمیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی است. از این منظر، لازم است دستگاه‌های مسئول، به جای قرائت صرف این پیام‌ها، سازوکاری برای «استخراج دلالت‌های سیاستی» و «تبدیل پیام به برنامه» طراحی کنند.

برای نمونه:

– نهاد‌های فرهنگی باید راهبرد‌های هویتی و انسجام‌بخش پیام را به برنامه‌های فرهنگی تبدیل کنند.

– رسانه‌ها باید روایت ملی و بین‌المللی این پیام‌ها را بازتولید و تبیین نمایند.

– مراکز علمی و اندیشکده‌ها باید ابعاد نظری، اجتماعی و تمدنی آن را تحلیل و مستندسازی کنند.

- دستگاه‌های اجرایی نیز لازم است الزامات مدیریتی و حکمرانی مستخرج از این پیام‌ها را در سیاست‌ها و برنامه‌های خود لحاظ نمایند.

در پایان باید گفت: راهبری راهبردی، مهم‌ترین ویژگی پیام‌های رهبر معظم انقلاب در مواجهه با تحولات بزرگ کشور است. این پیام‌ها با ترکیب سه عنصر «تبیین واقعیت»، «ترسیم افق آینده» و «تعیین الزامات کنش ملی»، نقش یک سند راهبردی را ایفا می‌کنند. پیام اخیر نیز از همین الگو پیروی می‌کند و با تأکید بر صیانت از سرمایه اجتماعی، تقویت وحدت ملی، واقع‌بینی در شناخت دشمن، حمایت از خدمت صادقانه و حفظ روایت اقتدار، نقشه راهی برای استمرار قدرت ملی و افزایش تاب‌آوری جمهوری اسلامی در شرایط پیچیده آینده ارائه می‌دهد.

از این رو، پیشنهاد می‌شود پیام‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب، علاوه بر انتشار رسانه‌ای، به‌عنوان «اسناد مرجع حکمرانی» مورد مطالعه نظام‌مند اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی قرار گیرند تا دلالت‌های سیاستی آنها استخراج و به برنامه‌های اجرایی قابل سنجش تبدیل شود. چنین رویکردی می‌تواند پیوند میان اندیشه راهبردی، حکمرانی کارآمد و آینده‌نگری ملی را بیش از پیش تقویت کند.