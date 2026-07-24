جوان آنلاین: اواخر تیرماه امسال، تصویر دختر جوانی اهل شیراز در فضای مجازی دست به دست شد. «مژده شفیعی» از پرستاران بیمارستان پیوند اعضای شیراز، پس از ترک محل کارش به طور ناگهانی ناپدید شدهبود و خانوادهاش از او بیخبر بودند. در حالی که این خبر نگرانیهای زیادی را در بین شهروندان ایجاد کردهبود، تیم زبدهای از کارآگاهان پلیس آگاهی شیراز، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، تحقیقات خود را برای پیدا کردن ردی از این پرستار گمشده آغاز کردند.
کشف جسد در محدوده صدرا
هنوز چند ساعتی از آغاز تحقیقات فنی نگذشته بود که مأموران پلیس با تماس یک شهروند، از کشف جسد دختر جوانی در محدوده صدرا باخبر شدند.
بررسیها نشان داد که جسد کشفشده متعلق به مژده شفیعی است. معاینات پزشکی قانونی نشان میداد که او به طرز مشکوکی بر اثر خفگی به قتل رسیدهاست.
با کشف جسد، پرونده وارد مرحله تازهای شد و کارآگاهان جنایی تحقیقات خود را برای شناسایی قاتل آغاز کردند.
ردزنی تا یک همکار
در نخستین بررسیها، تیم جنایی دوربینهای مداربسته محل کار و حادثه را بازبینی کردند. دوربینها تصویر مقتول را ساعت ۹ شب ۲۸ تیرماه ثبت کردهبودند که همراه با یکی از همکارانش، یک مرد جوان، از بیمارستان خارج میشود. مژده پس از خارج شدن، سوار خودروی همکارش میشود تا او را به محل زندگیاش برساند، اما به طرز مرموزی گم میشود و به قتل میرسد.
با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران به مرد جوان مظنون شدند و وی را برای تحقیق به اداره پلیس احضار کردند.
تناقضگویی و لو رفتن قاتل
مرد جوان در بازجوییهای ابتدایی ادعا کرد که همکارش را از بیمارستان تا مسیری رسانده و دیگر از او خبری نداشته است. اما کارآگاهان که به تناقضگوییهای او مشکوک شده بودند، متوجه خراشیدگیهایی روی گردن و دستهای مرد جوان شدند. این خراشیدگیها حکایت از آن داشت که در یک درگیری ایجاد شدهاست.
شواهد و دلایل همگی نشان میداد که مرد جوان قاتل است و همکارش را به دلایلی به قتل رساندهاست. بدین ترتیب، وی بازداشت و مورد بازجویی فنی قرار گرفت.
اعتراف به وسوسه طلا
متهم در نهایت چارهای جز بیان حقیقت نداشت و به قتل مژده شفیعی اعتراف کرد. او در بازجویی گفت: «من و مقتول همکار بودیم. روز حادثه، وقتی شیفت کاریمان تمام شد، به او پیشنهاد دادم با خودرویم او را به محل زندگیاش برسانم که قبول کرد و سوار شد. در میانه راه، وقتی طلاهای او را دیدم، وسوسه شدم تا سرقت کنم. به بهانهای او را به محل خلوتی بردم. میخواستم طلاهایش را به زور از او بگیرم که با من درگیر شد و در جریان آن، از روی سنگلاخ سقوط کرد و حالش بد شد.»
قاتل ادامه داد: «وقتی بالای سرش رفتم، از گوشش خون میآمد. او را از روی زمین بلند کردم، اما حالش خوب نبود. خیلی ترسیدهبودم که دستم رو شود و به همینخاطر تصمیم احمقانهای گرفتم و روسریاش را دور گردنش پیچاندم تا اینکه خفه شد. میخواستم با صحنهسازی مأموران را فریب دهم، اما اشتباه کردم و در نهایت دستم رو شد. کاش لحظه حادثه کمی عاقلانهتر فکر میکردم و تصمیم درستتری میگرفتم.»
دستگیری در کمتر از ۲۴ ساعت
سرهنگ محمود حافظی، رئیس پلیس آگاهی فارس، در اینباره گفت: «بررسیهای تخصصی نشان داد که متهم و مقتول با یکدیگر همکار بودهاند و متهم پس از پایان شیفت کاری، با عنوان رساندن همکار خود به منزل، وی را ربوده و پس از سرقت حدود ۲۰ گرم طلا، او را خفه کرده و به قتل رساندهاست.»
وی افزود: «کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع جنایت، هویت متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند. همچنین طلاهای سرقتی از مخفیگاه وی کشف شد. متهم انگیزه قتل را سرقت طلاهای مقتول عنوان کرد.»
ادامه تحقیقات
تحقیقات از متهم برای روشنشدن زوایای پنهان حادثه و مشخص شدن صحت و سقم ادعاهای قاتل ادامه دارد.