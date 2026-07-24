روایت خدمت پلیس به زائران

پیادهروی اربعین، بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، بلکه آزمونی بزرگ برای مدیریت میلیونها زائر، تأمین امنیت، ساماندهی تردد و ارائه خدمات گسترده در مرزهاست. در چنین رویدادی، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، تلاش شبانهروزی مجموعههایی است که بیوقفه میکوشند تا زائران، سفری آرام، ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند. در این میان، پلیس جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلیترین ارکان این خدمترسانی است.
اگر روزگاری عبور از مرزهای اربعین با ساعتها انتظار، ازدحام و مشکلات اداری همراه بود، امروز با توسعه زیرساختها، بهرهگیری از سامانههای هوشمند و هماهنگی مستمر با طرف عراقی، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شدهاست. کاهش زمان احراز هویت و ثبت مهر گذرنامه به چند ثانیه، صدور صدها هزار گذرنامه زیارتی از طریق سامانههای الکترونیکی، مدیریت هوشمند ترافیک، تسهیل تردد در پایانههای مرزی و اطلاعرسانی مستمر به زائران، تنها بخشی از خدماتی است که نتیجه برنامهریزی و تلاش نیروهای انتظامی به شمار میرود.
اما مأموریت پلیس در اربعین، تنها به کنترل مرزها محدود نیست. از تأمین امنیت جادهها و کاهش تصادفات گرفته تا استقرار گشتهای آشکار و نامحسوس، مقابله با سارقان، رسیدگی به افراد گمشده، شناسایی هویت در شرایط اضطراری و ارائه آموزشها و هشدارهای پیشگیرانه، همگی نشان میدهد که خدمترسانی در این ایام، ابعاد گسترده و پیچیدهای دارد. این اقدامات اگرچه شاید کمتر دیده شوند، اما نقش تعیینکنندهای در ایجاد آرامش خاطر میلیونها زائر دارند.
اربعین، صحنه نمایش همدلی و مشارکت ملی است و پلیس نیز در این میدان، نه صرفاً بهعنوان ضابط قانون، بلکه بهعنوان خادمی در کنار زائران ایفای نقش میکند. تکریم مردم، تسهیل سفر، حفظ کرامت زائران و مدیریت جهادی، سرمایهای از اعتماد عمومی میآفریند که ارزش آن کمتر از دستاوردهای عملیاتی نیست. بیتردید، رضایت زائرانی که با خاطرهای خوش از نظم، امنیت و خدمت صادقانه به کشور بازمیگردند، بهترین پاداش برای هزاران مأمور پلیسی است که روزها و شبهای خود را وقف آرامش عاشقان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) کردهاند. این خدمت بیادعا، شایسته قدردانی و الگویی از مدیریت مسئولانه در یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی جهان است.