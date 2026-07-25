«مشق ناتمام» روایت ۴۰۰ رؤیای ناتمام کودکان ایران است

جوان آنلاین: بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه هر تصویر از کودکان شهید، روایتی ناتمام از زندگی، آرزو و آیندهای است که با جنایت دشمنان ایران قطع شد، میگوید: رویداد «مشق ناتمام» تنها یک برنامه هنری نبود، بلکه سندی انسانی برای اثبات مظلومیت ملت ایران بود و آرزو دارم روزی فرا برسد که کودکان جهان تنها لبخند صلح بر لب داشته باشند، نه داغ جنگ.
«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید با همیاری جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی طی روزهای گذشته اجرا شد. سیدجواد هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون، در مورد این رویداد هنری که به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پل طبیعت برگزار شد، با اشاره به تأثیر عمیق تصاویر کودکان شهید، اظهار داشت: نخستین احساسی که با دیدن این تصاویر به انسان منتقل میشود، اندوه است، اما این اندوه، آمیخته با عزت، اقتدار و شکوه است. در چهره این کودکان، عظمتی دیده میشود که با هیچ واژهای قابل توصیف نیست.
وی با بیان اینکه پیش از حضور در این مراسم از تعداد شهدای کودک این جنگ اطلاع دقیقی نداشت، افزود: نمیدانستم بیش از ۴۰۰ کودک و نوجوان در این جنایت به شهادت رسیدهاند. البته دوست ندارم بگویم آنها را از دست دادهایم، بلکه معتقدم این ۴۰۰ کودک را به دست آوردهایم، کودکانی که با خون خود حقانیت ملت ایران را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند و به جهانیان نشان دادند که ایران در جبهه حق ایستاده است.
هاشمی ادامه داد: کسانی که هنوز حقیقت را نمیبینند، باید چشمهای خود را باز کنند، حتی اگر تنها از روزنهای کوچک نوری به درونشان بتابد. این ۴۰۰ تصویر، تنها چند قاب عکس نیست؛ ۴۰۰ نام ماندگار، ۴۰۰ یادگار و ۴۰۰ روایت جاودانه از مظلومیت و ایستادگی یک ملت است.
این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به عنوان رویداد «مشق ناتمام» گفت: هر بار این نام را میشنوم، ۴۰۰ دفتر مشق ناتمام، ۴۰۰ نقاشی نیمهکاره، ۴۰۰ رؤیای ناتمام و ۴۰۰ قلبی را تصور میکنم که فرصت تپیدن برای آینده را پیدا نکردند.
وی افزود: این تصاویر، مرا به یاد ساختمانهای نیمهکارهای میاندازند که پس از جنگ در برخی شهرهای کشور باقی ماندهاند؛ بناهایی که هر کدام، روایت ناتمام یک زندگی هستند. کودکان شهید نیز چنین سرنوشتی داشتند؛ زندگیهایی که پیش از شکوفایی، ناتمام ماند.
این حادثه، موضوعی سیاسی نیست؛ مسئلهای انسانی است
هاشمی با تأکید بر اینکه نباید شهادت کودکان را صرفاً از دریچه سیاست تحلیل و تصریح کرد: این موضوع، قبل از هر چیز یک مسئله انسانی، اخلاقی و تربیتی است. صحبت از کودکانی است که باید فرصت نفس کشیدن، بازی کردن، درس خواندن و ساختن آینده خود را داشته باشند. هیچ اندیشه و هیچ جنگی نباید این حق را از کودکان بگیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر دنیا واقعاً به حقوق کودک اعتقاد دارد، باید نسبت به چنین فجایعی حساس باشد. کودک هنوز وارد مرزهای سیاست نشده و هیچ نقشی در تصمیمهای جنگ ندارد. بنابراین قربانی شدن او، زخمی بر وجدان بشریت است.
بازیگر سینما و تلویزیون در پایان با بیان اینکه بزرگترین آرزویش پایان یافتن همه جنگهاست، گفت: دلم برای تکتک کودکانی که امروز در گوشهوکنار جهان زندگی میکنند، میتپد. آرزو میکنم روزی برسد که صدای تیکتاک قلب کودکان، جایگزین صدای انفجار و گلوله شود.
هاشمی در پایان اظهار داشت: امیدوارم روزی فرابرسد که همه کودکان دنیا، فارغ از هر نژاد، مذهب و ملیتی، تنها لبخند صلح بر لب داشته باشند، زیرا هیچ کودکی سزاوار جنگ، آوارگی و مرگ نیست.