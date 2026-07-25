جوان آنلاین: «امسال اربعین می‌تواند جایگاه بین‌المللی پررنگ‌تری پیدا کند و از چارچوب ایران، عراق و برخی کشور‌های منطقه فراتر برود، چراکه مقدمات بین‌المللی شدن این مراسم فراهم شده و علاقه‌مندان بسیاری در نقاط مختلف جهان نسبت به این حرکت عظیم توجه پیدا کرده‌اند. امسال با توجه به شرایط جدیدی که در جهان اسلام و جبهه مقاومت شکل گرفته، وارد فصل جدیدی از تاریخ تشیع شده‌ایم و باید نسبت به این ظرفیت بزرگ، توجه ویژه‌تری داشته باشیم.»



مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین با اشاره به اهمیت و جایگاه اربعین در نظام فکری و فرهنگی تشیع می‌گوید: اربعین در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های همبستگی و وحدت جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط جدیدی که در جهان اسلام و جبهه مقاومت شکل گرفته، وارد فصل جدیدی از تاریخ تشیع شده‌ایم، می‌افزاید: حضور میلیونی مردم در مراسم‌های مختلف و شکل‌گیری اجتماعات گسترده، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این جریان برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، تشیع و مبانی دینی است و مسئولان فرهنگی باید برای استفاده بهتر از این ظرفیت برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

مصطفوی با تأکید بر اینکه حمایت از اربعین باید در ابعاد مختلف دنبال شود، تصریح می‌کند: وظیفه ما به‌عنوان مسئولانی که در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با گفتمان انقلاب اسلامی و تشیع فعالیت می‌کنیم، این است که زمینه توجه بیشتر به این مفاهیم را فراهم کنیم و از ظرفیت اربعین برای معرفی بهتر مبانی انقلاب و معارف تشیع بهره بگیریم.

قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری ادامه می‌دهد: لازم است مراسم اربعین از نظر شکلی هر سال کامل‌تر، دقیق‌تر و باشکوه‌تر برگزار شود، اما در کنار این موضوع باید به محتوای این مراسم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اربعین تنها یک اجتماع بزرگ انسانی نیست، بلکه فرصتی برای افزایش بصیرت، معرفت و شناخت مردم نسبت به معارف اهل‌بیت (ع)، مبانی تشیع و گفتمان مقاومت است.

وی با اشاره به افزایش توجه جهانی به مراسم اربعین اظهار می‌کند: باید از ظرفیت اربعین برای معرفی این حرکت بزرگ به مردم جهان استفاده کنیم. امسال اربعین می‌تواند جایگاه بین‌المللی پررنگ‌تری پیدا کند و از چارچوب ایران، عراق و برخی کشور‌های منطقه فراتر برود، چراکه مقدمات بین‌المللی شدن این مراسم فراهم شده و علاقه‌مندان بسیاری در نقاط مختلف جهان نسبت به این حرکت عظیم توجه پیدا کرده‌اند.

مصطفوی با بیان اینکه اربعین ظرفیت طرح موضوعات انسانی و جهانی را دارد، می‌گوید: باید در برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی اربعین، موضوعاتی همچون ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان مورد توجه قرار گیرد، چراکه این مفاهیم، موضوعاتی انسانی و فراتر از مرز‌های جغرافیایی و مذهبی هستند و می‌توانند پیام اربعین را به مخاطبان بیشتری در جهان منتقل کنند.

وی می‌افزاید: باید از ظرفیت مبلغین، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برای طرح شعار‌ها و موضوعاتی استفاده کنیم که بتواند اربعین را به یک حرکت مؤثر بین‌المللی تبدیل کند و شناخت مردم جهان را نسبت به این مراسم افزایش دهد. اربعین می‌تواند بستری برای معرفی ارزش‌های اخلاقی، خدا‌محوری، انسان‌دوستی، عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم باشد.

قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سند اربعین تاکید می‌کند: در این سند، بخش‌هایی از فعالیت‌ها به‌صورت مشخص تصویب شده و اکنون باید برای عملیاتی کردن اهداف تعیین شده تلاش کنیم. اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند همت، همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه اربعین است.

مصطفوی در پایان ابراز امیدواری می‌کند: با همکاری و حمایت مسئولان و فعالان فرهنگی، اربعین امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود و بتوانیم از این ظرفیت عظیم برای معرفی بهتر معارف تشیع، گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی به مردم جهان استفاده کنیم.