کد خبر: 1370427
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
سیاست » اخبار کلی
امیر اکرمی‌نیا:

حملات تلافی‌جویانه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود

1 سخنگوی ارتش گفت: در صورت اصرار دشمن به تجاوز علیه زیرساخت‌های جنوب کشور، جمهوری اسلامی ایران راهبرد‌ها و سناریو‌های جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت تا تداوم جنگ را برای متجاوزان، ناممکن سازد.

جوان آنلاین: امیر «محمد اکرمی‌نیا» سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تشریح آخرین وضعیت رویارویی با متجاوزان آمریکایی، اظهار داشت: پس از نقض تفاهم‌نامه از سوی طرف آمریکایی، اکنون شاهد مرحله جدیدی از جنگ هستیم؛ همچنین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران حملات تلافی‌جویانه خود را در پاسخ به تجاوزات دشمن انجام می‌دهند و این عملیات تا زمانی که حملات آمریکا علیه زیرساخت‌ها و مناطق ساحلی کشور ادامه داشته باشد، تداوم خواهد یافت.

امیر اکرمی‌نیا با هشدار نسبت به طولانی‌شدن این وضعیت، تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که این روند نمی‌تواند برای مدت طولانی به همین شکل پیش برود و اگر آنها بر تداوم شرارت‌های خود علیه مناطق جنوبی کشورمان اصرار ورزند، قطعاً ما اقدامات جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد. سناریو‌های تازه‌ای پیش‌بینی و بر روی آنها کار شده است و ما حتما به شکل جدیدی وارد عمل می‌شویم تا دشمن را از تداوم جنگ بازداریم.

سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه ورود به عرصه‌های جدید جنگ می‌تواند یکی از گزینه‌های راهبردی ایران باشد، عنوان کرد: راهبرد‌های دیگری نیز وجود دارد که در موقع مقتضی از آنها رونمایی خواهد شد.

وی سپس به وضعیت نیروی هوایی ارتش پرداخت و گفت: ما از فرصت آتش‌بس نهایت استفاده را برای ارتقای وضعیت و توان رزمی خود بردیم؛ در حقیقت آنچه حائز اهمیت است، روحیه، انگیزه و اراده بالای همرزمانم در نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تجاوز دشمن است که خوشبختانه امروز از آمادگی بهتری نسبت به گذشته برخوردار هستیم.

امیر اکرمی‌نیا در رابطه با احتمال تهاجم زمینی دشمن و سطح آمادگی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بیان کرد: ما هیچ اقدامی را از سوی دشمن غیرممکن یا غیرمحتمل نمی‌دانیم؛ به همین دلیل برای هر سناریویی که از طرف دشمن انتخاب و اجرا شود، آمادگی‌های خود را ارتقا داده‌ایم؛ اما اگر دشمن از مسیر زمینی دست به تجاوز بزند، یقیناً آسیب‌پذیری او به مراتب بیشتر از حملات هوایی و دورایستا خواهد بود. عملیات زمینی فرصت‌های بسیار زیادی را برای آسیب‌زدن و تحمیل تلفات بیشتر به دشمن فراهم می‌کند و حتماً در این عرصه، اثربخشی و کارایی ما به مراتب بالاتر خواهد بود.

سخنگوی ارتش در پایان با اشاره به موضوع انتقام و خون‌خواهی شهدا و رهبر شهید، گفت: این موضوع امروز به یک مطالبه عمومی و خواست ملی تبدیل شده است؛ لذا نیرو‌های مسلح با توجه به این خواست ملی و همچنین تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا در پیام‌هایشان، برنامه‌های خود را در این جهت تنظیم کرده‌اند و ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران انتقام خون شهدا و رهبر شهید عزیزمان را از دشمن متجاوز خواهد گرفت.

برچسب ها: سخنگوی ارتش ، حمله آمریکا به زیر ساخت ها ، حملات تلافی‌جویانه
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