سازمان ملل: حمله هوایی پاکستان به مرکز «امید» کابل بررسی شود

جوان آنلاین: «ریچارد بنت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از تحقیق عفو بین‌الملل درباره حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان اعتیاد «امید» در کابل استقبال کرد و خواستار اقدام بر اساس یافته‌های این تحقیق شد.

به گزارش تسنیم، وی در پیامی در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل نوشت که این تحقیق مهم است و باید «بسیار جدی گرفته شود».

عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود اعلام کرده است که حمله هوایی پاکستان به مرکز «امید» در کابل باید به‌عنوان یک جنایت جنگی احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

این سازمان چهار ماه پس از حمله ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به این مرکز، نتایج تحقیقات خود را منتشر کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، دستکم ۲۶۹ غیرنظامی در این حمله کشته شدند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که هیچ مدرکی پیدا نکرده که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده از مرکز امید برای نگهداری سلاح و مهمات یا اهداف نظامی دیگر را تأیید کند.

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این سازمان اظهار داشت که حمله به مرکز امید، حمایت ویژه از مراکز درمانی بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در این حمله همچنین اصول تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، احتیاط و تناسب رعایت نشده است.

دولت پاکستان حمله به مرکز توان‌بخشی امید را رد کرده و طالبان را متهم کرده است که از این مرکز استفاده نظامی می‌کرده است.

عفو بین‌الملل از پاکستان خواسته است تحقیقاتی شفاف، کامل، مستقل و بی‌طرفانه درباره این حمله و روند تصمیم‌گیری برای هدف قرار دادن مرکز امید انجام دهد و نتایج آن را منتشر کند.

حمله به مرکز امید بخشی از حملات هوایی ارتش پاکستان در داخل افغانستان پس از افزایش درگیری‌های مرزی میان پاکستان و طالبان از آذر ۱۴۰۴ بود.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که از دی تا اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان در جریان این درگیری‌ها کشته یا زخمی شدند. از این تعداد، ۳۷۲ نفر کشته و ۳۹۲ نفر زخمی شدند.