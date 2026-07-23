داستان «وحشتناک» بازداشت نوجوان فلسطینی به روایت نماینده دموکرات آمریکا

جوان آنلاین: رو خانا، نماینده کنگره آمریکا، داستان «وحشتناک» یک نوجوان فلسطینی-آمریکایی را روایت کرد که ۹ ماه بدون اتهام در بازداشت اسرائیل بود و در نوامبر سال گذشته آزاد شد.

به گزارش ایسنا، خانا در ویدئویی که در ایکس منتشر شد، داستان محمد ابراهیم، ​​که در فوریه ۲۰۲۵ در ۱۵ سالگی دستگیر شد، را به اشتراک گذاشت و گفت که در جریان سفر اخیرش به کرانه باختری اشغالی با پدر این پسر ملاقات کرده است.

خانا در این ویدئو گفت: «وقتی در فلسطین در کرانه باختری اشغالی بودم، با پدر یک نوجوان اهل فلوریدا به نام محمد ابراهیم آشنا شدم.» «این پسر آمریکایی تقریباً به مدت ۱۰ ماه در شرایط وحشتناکی در زندان اسرائیل نگهداری شد و کشور ما او را تنها گذاشت.»

این نماینده کنگره گفت که محمد توسط نیرو‌های اسرائیلی در نیمه شب از خانه‌اش ربوده شد و گفت که او را در یک اردوگاه ارتش چشم‌بند زده، دست بسته و مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس او را به کلانتری آوردند.

او گفت که نیرو‌های اسرائیلی مانع از ملاقات این پسر با والدینش شدند و گفتند که «این جوان آمریکایی به وکیلی دسترسی نداشته؛ او فقط مجبور بود در دمایی که او آن را انجماد توصیف کرد، آنجا بنشیند.»

خانا گفت که محمد به پرتاب سنگ به یک ماشین اسرائیلی متهم شده بود، اما او این اتهامات را رد کرد. مهم نبود. هیچ روند قانونی واقعی برای او وجود نداشت، هیچ سیستم قضایی که بدون تعصب یا تبعیض به حقایق رسیدگی کند. محمد به من گفت بازجویش تهدید کرده بود که اگر اعتراف نکند، سربازان دوباره او را کتک خواهند زد.

وی افزود: محمد به همراه ۱۰ پسر نوجوان دیگر در یک بازداشتگاه نظامی به سلول شش نفره منتقل شد و گفت: «او شاهد مرگ هم‌سلولی‌اش، ولید احمد ۱۷ ساله، که از کودکی او را می‌شناخت، به دلیل عدم دسترسی به کمک‌های پزشکی فوری بود.»

او اشاره کرد که پسرعموی ۲۰ ساله محمد توسط «شهرک‌نشینان افراطی» تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

خانا خواستار عدالت برای فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی شد.

او گفت: «کشور ما که بر اساس اصول آزادی بنا شده است، باید به توقف نقض وحشتناک حقوق بشر در کرانه باختری اشغالی که خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، کمک می‌کند.»