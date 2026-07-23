کد خبر: 1370423
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

داستان «وحشتناک» بازداشت نوجوان فلسطینی به روایت نماینده دموکرات آمریکا

1 نماینده دموکرات کنگره آمریکا داستان «وحشتناک» نوجوان ۱۵ ساله فلسطینی-آمریکایی بازداشت شده توسط اسرائیل را به اشتراک گذاشت.

جوان آنلاین: رو خانا، نماینده کنگره آمریکا، داستان «وحشتناک» یک نوجوان فلسطینی-آمریکایی را روایت کرد که ۹ ماه بدون اتهام در بازداشت اسرائیل بود و در نوامبر سال گذشته آزاد شد.

به گزارش ایسنا، خانا در ویدئویی که در ایکس منتشر شد، داستان محمد ابراهیم، ​​که در فوریه ۲۰۲۵ در ۱۵ سالگی دستگیر شد، را به اشتراک گذاشت و گفت که در جریان سفر اخیرش به کرانه باختری اشغالی با پدر این پسر ملاقات کرده است.

خانا در این ویدئو گفت: «وقتی در فلسطین در کرانه باختری اشغالی بودم، با پدر یک نوجوان اهل فلوریدا به نام محمد ابراهیم آشنا شدم.» «این پسر آمریکایی تقریباً به مدت ۱۰ ماه در شرایط وحشتناکی در زندان اسرائیل نگهداری شد و کشور ما او را تنها گذاشت.»

این نماینده کنگره گفت که محمد توسط نیرو‌های اسرائیلی در نیمه شب از خانه‌اش ربوده شد و گفت که او را در یک اردوگاه ارتش چشم‌بند زده، دست بسته و مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس او را به کلانتری آوردند.

او گفت که نیرو‌های اسرائیلی مانع از ملاقات این پسر با والدینش شدند و گفتند که «این جوان آمریکایی به وکیلی دسترسی نداشته؛ او فقط مجبور بود در دمایی که او آن را انجماد توصیف کرد، آنجا بنشیند.»

خانا گفت که محمد به پرتاب سنگ به یک ماشین اسرائیلی متهم شده بود، اما او این اتهامات را رد کرد. مهم نبود. هیچ روند قانونی واقعی برای او وجود نداشت، هیچ سیستم قضایی که بدون تعصب یا تبعیض به حقایق رسیدگی کند. محمد به من گفت بازجویش تهدید کرده بود که اگر اعتراف نکند، سربازان دوباره او را کتک خواهند زد.

وی افزود: محمد به همراه ۱۰ پسر نوجوان دیگر در یک بازداشتگاه نظامی به سلول شش نفره منتقل شد و گفت: «او شاهد مرگ هم‌سلولی‌اش، ولید احمد ۱۷ ساله، که از کودکی او را می‌شناخت، به دلیل عدم دسترسی به کمک‌های پزشکی فوری بود.»

او اشاره کرد که پسرعموی ۲۰ ساله محمد توسط «شهرک‌نشینان افراطی» تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

خانا خواستار عدالت برای فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی شد.

او گفت: «کشور ما که بر اساس اصول آزادی بنا شده است، باید به توقف نقض وحشتناک حقوق بشر در کرانه باختری اشغالی که خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، کمک می‌کند.»

برچسب ها: آمریکا ، اسرائیل ، کرانه باختری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار