وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به نقض بند‌های تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن از سوی کشورش مدعی شد: به نظر می‌رسد ایران آماده رسیدن به توافق نیست!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با تکرا دروغ پردازی‌های پیشین مقامات کشورش و بر خلاف رویه در پیش‌گرفته شده از سوی وزارت جنگ این کشور، ادعا کرد: می‌خواهیم شاهد پایان جنگ (تجاوز علیه ایران) باشیم.

به گزارش مهر، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با هدف آرام کردن فضای ملتهب کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه به ایران و با طرح ادعایی واهی و عوام فریبانه، مدعی شد: ایران چه مستقیم و چه غیرمستقیم خواستار رایزنی است و به دنبال توافق با ماست. ایران بار دیگر حوثی‌ها (یمنی ها) را به این درگیری کشانده است. امیدوارم حوثی‌ها (یمنی ها) حملات خود را متوقف کنند.

وی بی اشاره به نقض بند‌های تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن، از سوی کشورش مدعی شد: به نظر می‌رسد ایران آماده رسیدن به توافق نیست و آنها هزینه آن را خواهند پرداخت. هزینه‌ای که ایران می‌پردازد با گذشت هر شب افزایش می‌یابد تا زمانی که آنها به خود بیایند. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مربوط به ایران را راهبری می‌کند. وزیر امور خارجه ایران از «چشم در برابر چشم» صحبت می‌کند و رئیس جمهور ترامپ نیز همین را خواهد گفت. ایالات متحده به دنبال یک ایران غیر هسته‌ای است؛ این به نفع ماست.

«مارکو روبیو» در خصوص درگیری‌ها در اوکراین نیز مدعی شد: ما آماده‌ایم تا نقشی سازنده در پایان دادن به جنگ در اوکراین ایفا کنیم. توافق صلح بین اوکراین و روسیه نیازمند کار زیادی است.

این مقام آمریکایی از سویی در تلاش برای توجیه افکار عمومی در خصوص قرارداد هسته‌ای میان ریاض و واشنگتن و از سوی دیگر بی اشاره به زرادخانه سلاح‌های اتمی رژیم صهیونیستی در منطقه ادعا کرد: هر توافق هسته‌ای که با هر کشوری منعقد کنیم، شامل مفادی در مورد استفاده صلح‌آمیز از آن خواهد بود. هر توافقی در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز، شامل شرایطی خواهد بود که استفاده از آن را برای اهداف نظامی ممنوع می‌کند. عربستان سعودی یک شریک راهبردی مهم است و انعقاد توافق هسته‌ای با آن منطقی است!