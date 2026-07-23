تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل یک شهروند به دست پلیس

جوان آنلاین: انتشار ویدئوی کشته شدن یک شهروند آمریکایی در شهر مدیسون در ایالت ویسکانسین توسط ماموران پلیس این شهر، باعث به راه افتادن تظاهراتی در این شهر شد.

به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، پلیس سعی داشت این مرد را در جریان یک نزاع خیابانی دستگیر کند.

ویدئوی این حادثه توسط عابران ضبط و در فضای مجازی منتشر شد و همین امر باعث به راه افتادن تظاهراتی در این شهر شد. پس از انتشار این ویدئو، معترضان گردهم آمده و تظاهراتی را به سمت کنگره ایالتی ترتیب دادند.

پلیس اظهار کرد ماموری که به سمت این مرد شلیک کرده، در حین درگیری با چاقوی ضارب زخمی شده است.

ویدئوی منتشر شده نشان می‌دهد که فرد کشته شده سیاه پوست و تمام ۴ افسر پلیس درگیر در این حادثه سفیدپوست هستند. اما جان پترسون، رئیس پلیس مدیسون اعلام کرد مرد کشته شده حدودا ۳۰ ساله بوده، اما اطلاعاتی درباره نژاد او و اطلاعات بیشتری درباره ماموران پلیس منتشر نکرد.

پترسون در تشریح حادثه تصریح کرد پلیس زمانی از حادثه مطلع شد که تماسی از سوی فردی درباره شخصی دریافت کرد که در حال وارسی خودرو‌های پارک شده است. زمانی که پلیس به صحنه رسید و تلاش کرد تا با او صحبت کند، او سوار بر یک دوچرخه فرار کرد. پلیس به تعقیب او پرداخت و ۳۰ دقیقه بعد با یک درگیری از دوچرخه افتاد و درگیری او با پلیس آغاز شد که در نتیجه آن، او یک مامور پلیس را با چاقو زخمی کرد و آن مامور نیز به سمت او شلیک کرد.

پلیس اعلام کرد تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.