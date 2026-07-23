اختصاص ۵۷ هزار میلیارد ریال به حوزه توسعه و سلامت البرز

رضا برهانینیا اظهار کرد:سهم حوزه سلامت البرز از اعتبارات فوق ، هشت هزارو۱۲۳ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات ارزش افزوده در خردادماه امسال به حوزه سلامت اختصاص یافته است، افزود: تقویت زیرساختهای بهداشتی، تجهیز مراکز درمانی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی از جمله اهداف اصلی تزریق این منابع مالی است.
برهانینیا با اشاره به بازگشت مستقیم درآمدهای مالیاتی به سفره و رفاه مردم تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده در نهایت در قالب خدمات عمومی به جامعه بازمیگردد و حوزه سلامت یکی از بخشهای کلیدی است که مردم آثار آن را در سطح خدماترسانی مشاهده میکنند.
وی گفت : این اقدام گامی مهم در جهت بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان البرز و ارائه خدمات بهتر به شهروندان این منطقه خواهد بود.
اختصاص هشت هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت البرز
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز گفت : از مجموع اعتبارات بالا ، ۴۸ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده که این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر نقش موثر این منابع در تامین مالی مدیریتهای شهری و روستایی افزود: منابع حاصل از این عوارض به صورت مستقیم در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد و نقشی اساسی در اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و بهبود رفاه عمومی ایفا میکند.
برهانینیا خاطرنشان کرد: رشد ۶۳ درصدی پرداختیها نشاندهنده افزایش ظرفیت درآمدهای پایدار و مشارکت موثر مودیان در آبادانی استان است؛ چرا که تمامی این عوارض وصول شده، تنها برای عمران و آبادانی همان منطقه هزینه میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز تصریح کرد: نظام مالیاتی با رویکردی شفاف، قانونمدار و توسعهمحور، تلاش دارد تا منابع حاصل از مالیات در مسیر بهبود زیرساختها و ارتقای رفاه عمومی و توسعه استانها قرار گیرد.