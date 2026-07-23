مهدی مهرور در این نشست با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خیرین، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی، حضور گسترده مردم در عرصه‌های دینی و انقلابی را بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: هر جا مردم در میدان بوده‌اند، کارها با کیفیت، سرعت و اثرگذاری بیشتری به سرانجام رسیده است.

وی با بیان اینکه مسئولان نیز پیش از هر عنوان و مسئولیتی، عضوی از مردم هستند، افزود: خدمت به مردم و زائران اهل‌بیت (ع) افتخاری بزرگ است و آنچه به فعالیت موکب‌ها ارزش می‌بخشد، روحیه اخلاص، همدلی و خدمت بی‌منت به زائران حسینی است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به تجربه موفق سال‌های گذشته در برپایی موکب‌های اربعین گفت: این موفقیت حاصل همدلی، مشارکت و وفاق میان مردم، خیرین، هیئات مذهبی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.

مهرور با تأکید بر نقش خیرین در تداوم این حرکت معنوی خاطرنشان کرد: مردم، گردانندگان و سرمایه اصلی موکب‌های اربعین هستند و هرچه این سرمایه اجتماعی تقویت شود، خدمات شایسته‌تر و گسترده‌تری به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه خواهد شد.