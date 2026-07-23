کد خبر: 1370388
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
البرز » سياسي

مردم، گردانندگان و سرمایه اصلی موکب‌های اربعین هستند

کرج جلسه هماهنگی، مسئولان هیئات مذهبی و خیرین موکب‌های اربعین شهرستان کرج به ریاست مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج و با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد.
مهدی مهرور در این نشست با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خیرین، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی، حضور گسترده مردم در عرصه‌های دینی و انقلابی را بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: هر جا مردم در میدان بوده‌اند، کارها با کیفیت، سرعت و اثرگذاری بیشتری به سرانجام رسیده است.
وی با بیان اینکه مسئولان نیز پیش از هر عنوان و مسئولیتی، عضوی از مردم هستند، افزود: خدمت به مردم و زائران اهل‌بیت (ع) افتخاری بزرگ است و آنچه به فعالیت موکب‌ها ارزش می‌بخشد، روحیه اخلاص، همدلی و خدمت بی‌منت به زائران حسینی است.
 فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به تجربه موفق سال‌های گذشته در برپایی موکب‌های اربعین گفت: این موفقیت حاصل همدلی، مشارکت و وفاق میان مردم، خیرین، هیئات مذهبی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.
 مهرور با تأکید بر نقش خیرین در تداوم این حرکت معنوی خاطرنشان کرد: مردم، گردانندگان و سرمایه اصلی موکب‌های اربعین هستند و هرچه این سرمایه اجتماعی تقویت شود، خدمات شایسته‌تر و گسترده‌تری به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه خواهد شد.
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، فرمانداری
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