خدمت به جامعه هدف بهزیستی ، رسالتی انسانی و ماندگار است

مهدی مهرور با تأکید بر اینکه همه شهروندان حق برخورداری از زندگی شایسته را دارند گفت: فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتقای کیفیت زندگی، دسترسی عادلانه به خدمات، حمایت از معیشت مردم و مناسب‌سازی فضاهای عمومی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج، کارکنان بهزیستی را یکی از خادمان صادق جامعه دانست و افزود: خدمت به اقشار آسیب‌پذیر، علاوه بر آثار اجتماعی، توفیقی الهی و ماندگار است و هر اقدامی که در مسیر رفع مشکلات مردم انجام شود، باقیات‌الصالحات خواهد بود.

مهرور در پایان از تلاش‌های رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرج،با اهدا لوح سپاس،قدردانی نمود.