معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج از برگزاری کارگاه تخصصی «طراحی راه‌های شهری» برای مدیران و کارشناسان این معاونت خبر داد و گفت: ارتقای دانش فنی و به‌کارگیری رویکردهای نوین در طراحی معابر، نقش مؤثری در تحقق شهری ایمن، کارآمد و انسان‌محور دارد.

فرزین فرشاد با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی «طراحی راه‌های شهری» در روزهای ۲۲ و ۲۴ تیرماه اظهار کرد: این دوره آموزشی به همت اداره‌کل مطالعات و بررسی ترافیک شهری و با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان با آیین‌نامه طراحی معابر شهری مصوب سال ۱۳۹۹ و رویکردهای نوین طراحی معابر برگزار شد.

وی با بیان اینکه نگاه به خیابان‌ها در مدیریت شهری امروز تغییر کرده است، افزود: خیابان‌ها تنها محل عبور وسایل نقلیه نیستند، بلکه بخشی از فضای عمومی شهر محسوب می‌شوند و باید پاسخگوی نیاز تمامی کاربران از جمله عابران پیاده، دوچرخه‌سواران، استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی و رانندگان باشند. از همین رو، تغییر رویکرد از خودرومحوری به انسان‌محوری و کاربرمحوری، یکی از سیاست‌های اصلی مدیریت شهری است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج ادامه داد: در این کارگاه، موضوعاتی همچون طراحی هندسی معابر، مدیریت دسترسی، ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر، ساماندهی پیاده‌روها، مسیرهای دوچرخه، جانمایی حمل‌ونقل عمومی و ایجاد تعادل میان عملکرد ترافیکی و نقش اجتماعی خیابان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

فرزین فرشاد با تأکید بر اینکه توسعه حمل‌ونقل پایدار نیازمند بازنگری در شیوه طراحی معابر است، تصریح کرد: توجه به حمل‌ونقل عمومی، توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه، کاهش وابستگی به خودروی شخصی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری از مهم‌ترین اهداف آیین‌نامه طراحی معابر است و باید در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ضوابط و استانداردهای جدید در اجرای پروژه‌های عمرانی، اصلاحات هندسی و احداث معابر تأکید کرد و گفت: رعایت این اصول، علاوه بر ارتقای کیفیت طراحی، موجب افزایش ایمنی، روان‌سازی ترافیک، بهبود کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای توان علمی و فنی بدنه کارشناسی است و این معاونت با بهره‌گیری از دانش روز و استانداردهای نوین، توسعه شبکه معابر شهری را در مسیر تحقق شهری ایمن، پایدار و انسان‌محور دنبال می‌کند.