حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی در آیین بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شمالی شهید قاسم سلیمانی (فاز ۳) که با حضور استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرج برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی این شورا اظهار کرد: در جریان بازدیدهای انجام‌شده از مسیرهای مواصلاتی شهر، به‌ویژه پل شهید آیت‌الله رئیسی، آخرین وضعیت خسارت‌های واردشده و روند اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با همت استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار کرج و سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازسازی و تکمیل قطعات آسیب‌دیده این پل در حال انجام است و همه مجموعه‌های مسئول با تمام ظرفیت برای تسریع در روند اجرای عملیات و بازگشت کامل پل به مدار بهره‌برداری تلاش می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: مسیر جایگزین و مکملی که از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای عبور و مرور پیش‌بینی شده، می‌تواند در شرایط فعلی بخشی از نیاز ترافیکی شهروندان را پاسخ دهد و تا زمان تکمیل پل، خدمات مناسبی را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد.

سعیدی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ونقل استان البرز خاطرنشان کرد: بدون تردید تکمیل بخش‌های آسیب‌دیده پروژه نیازمند اقدامات فنی گسترده، تأمین منابع مالی و تلاش مستمر دستگاه‌های اجرایی است، اما اراده جدی برای به سرانجام رساندن این موضوع وجود دارد.

وی تصریح کرد: بخش عمده آزادراه شهید سلیمانی تکمیل شده و تصمیمات مهمی برای بهره‌برداری از قسمت‌های مختلف این پروژه اتخاذ شده است. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع باقی‌مانده، تکمیل پل شهید آیت‌الله رئیسی است که به‌عنوان یکی از خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، نیازمند بازسازی و تکمیل نهایی است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت و همکاری دستگاه‌های مسئول، عملیات تکمیل این پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و شهروندان در ماه‌های آینده شاهد بهره‌برداری کامل از این بخش مهم و راهبردی آزادراه شهید سلیمانی باشند.