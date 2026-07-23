اجرای طرح تلفیقی مبارزه با آفات گیاهی در فضای سبز کلانشهر کرج

امیر رضیان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت گیاهان و ارتقاء کیفیت فضای سبز شهری، اظهار کرد: برنامههای پایش، شناسایی و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی به صورت مستمر و دورهای در سطح مناطق ۱۰گانه شهر کرج اجرا میشود.
وی افزود: کارشناسان گیاهپزشکی با انجام بازدیدهای فصلی و دورهای، وضعیت گیاهان را از نظر آلودگی آفات و بیماریها بررسی کرده و پس از تشخیص، اقدامات کنترلی متناسب با نوع آفت یا بیماری را در دستور کار قرار میدهند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بیان داشت: این اقدامات شامل استفاده از روشهای مدیریت تلفیقی آفات، مبارزه غیر شیمیایی، هرس اندامهای آلوده، حذف کانونهای بیماری، تقویت درختان از طریق تغذیه مناسب و در صورت ضرورت، عملیات سمپاشی هدفمند و اصولی است.
رضیان گفت: با توجه به تنشهای ناشی از کم آبی و افزایش دما و سایر عوامل محیطی، برنامههای ویژهای برای تقویت درختان، بهبود شرایط آبیاری، افزایش مقاومت گونههای حساس در برابر آفات و بیماریها در حال اجرا است و این اقدامات با هدف کاهش خسارات، افزایش طول عمر درختان و حفظ و پایداری فضای سبز شهر انجام می شود.
وی اضافه کرد: از جمله آفات و بیماریهای مهم فضای سبز شهر کرج، انواع شته نظیر شته رز، شته سوزنی برگان، شته نارون، شته سبز و سیاه اقاقیا، پسیل ون، بیماری سفیدک سطحی، بیماری شانکر سیتوسپورایی، سوسک برگخوار نارون، کنه تارعنکبوتی و پسیل زیتون و غیره است که خوشبختانه از طریق پایش به موقع و اقدامات مدیریتی لازم طی ماههای اخیر و روزهای گذشته کاملا تحت کنترل میباشد.