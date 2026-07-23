فاطمه منعمی، در آیین بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شمالی شهید قاسم سلیمانی (فاز ۳ ) که با حضور استاندار، معاونین، اعضای شورای اسلامی شهر کرج و شهردار کرج برگزار شد اظهار کرد: این پروژه بزرگ از دوره چهارم شورای شهر مطرح شد و طرح اولیه آن در دستور کار قرار گرفت و طی سالهای گذشته با فراز و نشیبهای مختلفی همراه بوده است.
وی با اشاره به اهمیت ملی این پروژه افزود: آزادراه شمالی صرفاً یک پروژه شهری نیست، بلکه مسیر تردد ۱۴ استان کشور را پوشش میدهد. این پروژه متعلق به دولت است و شهرداری کرج نیز به عنوان سرمایهگذار در اجرای آن نقشآفرینی بی نظیری داشته است.
منعمی ادامه داد: در دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج این پروژه جزو اولویتهای مدیریت شهری قرار گرفت تا به سرانجام برسد و هدف آن هم جلوگیری از فرسایشی شدن پروژه و مدیریت هزینه های مالی بود.
وی اضافه کرد: تلاش ویژهای برای رساندن پروژه به مرحله بهرهبرداری و استفاده مردم صورت گرفت. اعضای شورا از ابتدای فعالیت خود با اختصاص اعتبارات و تعیین منابع مالی مشخص، روند تکمیل پروژه را با جدیت دنبال کردند تا علاوه بر کاهش بار ترافیک داخل شهری از محل عوارض دریافتی در مدت زمان ۳۲ سال از زمان بهره برداری خدمات شایسته ای را تقدیم مردم شهر کرج نمایند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: حتی در سالهای ابتدایی فعالیت شورای ششم، اعضای شورا پیگیر تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه بودند؛ تجهیزاتی که اگر امروز قرار بود تهیه شوند، به دلیل افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی، هزینههای بسیار سنگینتری را به پروژه تحمیل میکرد.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه شهرداری کرج و عوامل اجرایی پروژه یادآور شد: امروز بخشی از رمپهای دسترسی در مجاورت پل شهید رئیسی تکمیل شده و قابلیت بهرهبرداری پیدا کرده است. همچنین پس از حمله دشمن کودک کش آمریکایی صهیونی به پل شهید رئیسی، طی تصمیمی که در استان گرفته شد، برای تسهیل تردد از مسیر بزرگراه همت تا آزادراه کرج قزوین، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز ، با تلاش شبانه روزی در حال ساخت مسیری فرعی برای ایجاد دسترسیهای لازم است.
منعمی تصریح کرد: با اقدامات انجامشده، امکان تردد از مسیر بزرگراه شهید همت تا محدوده بهشت سکینه فراهم خواهد شد و شهروندان میتوانند از مزایای این مسیر بهرهمند شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با افتتاح بخشهای بعدی پروژه و تکمیل مسیرهای باقیمانده، آزادراه شمالی شهید قاسم سلیمانی به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی، تسهیل حملونقل و توسعه زیرساختهای استان البرز ایفا کند.