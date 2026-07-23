گشایش سه دسترسی کلیدی در شبکه ترافیکی کرج

مسعود محمدی در حاشیه آیین بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شهید قاسم سلیمانی (فاز ۳ ) اظهار کرد: در این مرحله سه دسترسی مهم شامل رمپ دوربرگردان جدید، ورودی خط ۴حصار به سمت قزوین و پل B19 مسیر شمال به شرق به بهرهبرداری رسیده است که نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی آزادراه و روانسازی ترافیک خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت پل B19 افزود: این پل مسیر ارتباطی از پل بیلقان به آزادراه شهید همت را فراهم میکند و با ایجاد دسترسی مستقیم، بخشی از بار ترافیکی معابر شهری را کاهش میدهد.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: آزادراه شهید قاسم سلیمانی از پروژههای مهم زیرساختی استان البرز است که علاوه بر تسهیل تردد، در کاهش زمان سفر، صرفهجویی در مصرف سوخت، افزایش ایمنی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی نیز نقش مؤثری دارد.
محمدی در پایان تأکید کرد: افتتاح این سه دسترسی جدید، گام مهمی در مسیر تکمیل آزادراه شهید قاسم سلیمانی است و آثار مثبت آن در بهبود ترافیک و ارتقای خدمات حملونقلی برای شهروندان بهزودی ملموس خواهد بود.