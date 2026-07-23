بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر افتتاح کامل قرار دارد

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج از بهره‌برداری رسمی بزرگراه شهید سلیمانی تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: با افتتاح بخش‌های جدید این پروژه، یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی استان البرز به مراحل پایانی تکمیل نزدیک شده است.

علیرضا رحیمی محمودآبادی در آیین بازگشایی سه بخش جدید بزرگراه شمالی شهید قاسم سلیمانی (قطعه4) که با حضور استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرج برگزار شد، اظهار کرد: امروز در نقطه اتصال ادامه بزرگراه شهید همت از تهران به کرج و آغاز پروژه بزرگراه شهید سلیمانی قرار داریم؛ پروژه‌ای راهبردی به طول 18.6 کیلومتر آغاز شد.

وی با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح افزود: وجود تملکات گسترده و معارضات متعدد موجب کندی روند پیشرفت پروژه در سال‌های گذشته شد، اما شورای ششم با اختصاص اعتبارات ویژه و تشکیل کارگروه تخصصی، پیگیری مستمر روند تکمیل این آزادراه را شتاب بخشید.

رحیمی محمودآبادی ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر در مسیر تکمیل پروژه، افزایش سهم مشارکت دولت در اجرای آن بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، سهم دولت از ۳ درصد به ۵۰ درصد افزایش و زمینه تسریع عملیات اجرایی فراهم شد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر کرج با اشاره به افتتاح بخش‌های جدید پروژه گفت: امروز تقریبا مسیر شمالی بزرگراه بهمراه پل شماره 19 خروجی تونل بیلقان به سمت تهران به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود کل مسیر 18.6 کیلومتری بزرگراه شهید سلیمانی در هفته دولت آماده افتتاح رسمی شود.

وی افزود: افتتاح امروز به معنای آغاز بهره‌برداری از بخش‌های تکمیل‌شده پروژه است و افتتاح رسمی و کامل بزرگراه در هفته دولت سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

رحیمی محمودآبادی درباره وضعیت پل‌های پروژه نیز اظهار کرد: به جز پل شهید آیت‌الله رئیسی و پل عظیمیه، سایر بخش‌های اصلی پروژه در مسیر بهره‌برداری قرار دارند. پل شهید رئیسی به دلیل آسیب‌های واردشده و شرایط پیش‌آمده، با تأخیر در روند تکمیل مواجه شده و برای اتمام آن حدود ٢ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی همچنین از بهره‌برداری همزمان فاز دوم پل شهید سیدحسن نصرالله (پل B19) خبر داد و گفت: این پل در مسیر ارتباطی پل بیلقان به تهران و بزرگراه شهید همت قرار دارد و نقش مهمی در تکمیل دسترسی‌های بزرگراه شهید سلیمانی ایفا می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج در پایان تأکید کرد: با تکمیل و بهره‌برداری کامل از بزرگراه شهید سلیمانی، شاهد کاهش بار ترافیکی معابر شهری، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای شبکه حمل‌ونقل در استان البرز خواهیم بود.