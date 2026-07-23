۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج زیر بار ترافیک رفت

مهرداد کیانی در حاشیه بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شمالی کرج که با حضور استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران استانی و شهری انجام شد، اظهار کرد: امروز شاهد بازگشایی فاز سوم آزادراه شمالی در مسیر بلوار خوارزمی تا بهشت سکینه، پل B۱۹ در مسیر شمال به شرق از پل بیلقان به آزادراه شهید همت و همچنین رمپ EN دوربرگردان جدید ورودی خط ۴ حصار به سمت قزوین هستیم.
وی با اشاره به آثار مثبت این پروژهها افزود: با بازگشایی این مسیرها، زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته و این موضوع علاوه بر صرفهجویی در زمان و مصرف سوخت، نقش موثری در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.
شهردار کرج با تاکید بر اینکه آزادراه شمالی یکی از بزرگترین و راهبردیترین پروژههای عمرانی استان البرز است، تصریح کرد: تحقق این دستاورد حاصل همدلی، همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و پیمانکاران پروژه است و روند تکمیل بخشهای باقیمانده این آزادراه نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
کیانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج با اجرای پروژههای زیرساختی و توسعه شبکه بزرگراهی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش گرههای ترافیکی و تسهیل دسترسیهای درونشهری و برونشهری را با قوت دنبال میکند و افتتاح این بخشها گامی موثر در تحقق این اهداف به شمار میرود.