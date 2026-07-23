۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج زیر بار ترافیک رفت

شهردار کرج در بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شمالی، گفت: با بازگشایی این مسیرهای پروژه، ۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج زیر بار ترافیک قرار گرفت و گام مهمی در روان‌سازی تردد، کاهش زمان سفر و تکمیل شبکه معابر شهری برداشته شد.

مهرداد کیانی در حاشیه بازگشایی سه بخش جدید آزادراه شمالی کرج که با حضور استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران استانی و شهری انجام شد، اظهار کرد: امروز شاهد بازگشایی فاز سوم آزادراه شمالی در مسیر بلوار خوارزمی تا بهشت سکینه، پل B۱۹ در مسیر شمال به شرق از پل بیلقان به آزادراه شهید همت و همچنین رمپ EN دوربرگردان جدید ورودی خط ۴ حصار به سمت قزوین هستیم.

وی با اشاره به آثار مثبت این پروژه‌ها افزود: با بازگشایی این مسیرها، زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته و این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و مصرف سوخت، نقش موثری در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.

شهردار کرج با تاکید بر اینکه آزادراه شمالی یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین پروژه‌های عمرانی استان البرز است، تصریح کرد: تحقق این دستاورد حاصل همدلی، همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران پروژه است و روند تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این آزادراه نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

کیانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج با اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه شبکه بزرگراهی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل دسترسی‌های درون‌شهری و برون‌شهری را با قوت دنبال می‌کند و افتتاح این بخش‌ها گامی موثر در تحقق این اهداف به شمار می‌رود.