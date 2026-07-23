پرداخت ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان مستمری در استان سمنان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به پوشش بیش از ۷۰ درصدی جمعیت استان توسط این سازمان، اظهار داشت: ماهانه مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرفاً بابت پرداخت مستمری به ۵۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در استان پرداخت می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان در دیدار با اصحاب رسانه،



مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان گفت: برای پایداری صندوق نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

به گزارش جوان، کمال نیک اقبال در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی برگزار شد. ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی به تمامی شرکای اجتماعی و قدردانی از نقش رسانه‌ها در تبیین مسائل، به تشریح دستاوردها، چالش‌های پیش‌رو و برنامه‌های تحولی این سازمان پرداخت و بر لزوم همراهی رسانه‌ها برای انعکاس واقعیت‌های موجود به تصمیم‌سازان کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به پوشش بیش از ۷۰ درصدی جمعیت استان سمنان توسط این سازمان، اظهار داشت: ماهانه مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرفاً بابت پرداخت مستمری به ۵۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در استان پرداخت می‌شود که با احتساب خانواده‌ها، جمعیتی بالغ بر ۱۱۵ هزار نفر را شامل می‌شود. همچنین هزینه درمان ماهانه استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است .

نیک اقبال با بیان اینکه وصول حق‌بیمه ماهانه سازمان حدود ۱۴۰ همت در سطح کشور بوده و کسری قابل‌توجهی بین درآمد و هزینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ناترازی، سازمان را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی اجرایی از سوی کارفرمایان وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ اخیر، وصول آن با دشواری همراه شده است، به بدهی ۷۵۰ همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود:انتظار می رود با توجه به پیش بینی ۲۷۷ همت از بدهی دولت در بودجه امسال ، این اعتبار هرچه سریعتر پرداخت شود تا سازمان بتواند از عهده تعهدات خود برآید.

دغدغه حقوق بازنشستگان و تفاوت دو ماه اول سال

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان در خصوص افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ۴۵ درصدی سایر سطوح دستمزدی، تصریح کرد: هرچند اجرای این مصوبه در مقایسه با سایر صندوق‌های بازنشستگی عملکرد موفقی بود و با همراهی دولت و مجلس انجام شد، اما بار مالی سنگین ۸۲ همت برای پرداخت تفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه بر دوش سازمان قرار داده است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات، هرچه سریعتر پرداخت شود. وی همچنین از مشکلات ناشی از عدم پرداخت حق‌بیمه تکمیلی بازنشستگان و معوقات داروخانه‌ها و مراکز درمانی خبر داد و بر لزوم همکاری بانک‌ها، به ویژه بانک رفاه، برای جابه‌جایی حساب‌های شرکت‌ها و رفع موانع پرداخت تأکید کرد.

نیک اقبال یکی از اصلی‌ترین راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی را اصلاح قوانین ساختاری دانست و گفت: قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از بازنشستگان را شامل می‌شود و حتی برخی با ۴۰ سال سن بازنشسته می‌شوند، نیازمند بازنگری اساسی است. همچنین موضوع طلاق‌های صوری برای استفاده از مستمری، افزایش نامتعارف حقوق در دو سال پایانی اشتغال، و لزوم اصلاح سن بازنشستگی، از دیگر چالش‌هایی است که پایداری صندوق بین‌ النسلی تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه ،باید با جراحی پارامتریک در قوانین، مسیر ماندگاری این صندوق بزرگ هموار شود ، از اصحاب رسانه خواست تا این مباحث را در جامعه به گفتمان عمومی تبدیل کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان به طرح‌های تحولی سازمان اشاره کرد و افزود: در راستای شعار امسال یعنی «تحول هوشمند، پویایی و پایداری»، در حال حاضر ۸۴ خدمت سازمان به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «تأمین من» ارائه می‌شود که گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان است. همچنین طرح متمرکزسازی شعب استان در دستور کار قرار دارد تا اطلاعات به صورت یکپارچه مدیریت شود و نیاز به مراجعه فیزیکی به حداقل برسد.

بیمه بیکاری و حمایت از کارگران ساختمانی

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به افزایش بیمه‌بیکاری در استان به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها، از تشکیل کمیته ویژه با ریاست استاندار برای مدیریت نیروهای بیکار شده خبر داد و گفت: در سه ماهه گذشته، نزدیک به ۱۷۰۰ نفر بیمه‌بیکاری جدید برقرار کرده‌ایم و تلاش داریم با همکاری دستگاههای متولی، ابتدا این نیروها را به شرکت‌های نیازمند نیروی کار معرفی کنیم.

وی در ادامه به پوشش ۵۷۰۰ نفری کارگر ساختمانی در استان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت در پرداخت حق‌بیمه این قشر و اجرایی شدن قوانین مربوط به پوشش حداکثری آنان شد.

نیک اقبال با قدردانی از همراهی استاندار سمنان، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه، بر پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و پیگیری‌های بانکی در این زمینه تأکید کرد و از رسانه‌ها خواست با انعکاس دقیق این مسائل، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری صحیح در سطح کلان برای رفع مشکلات سازمان و حفظ منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان شوند.