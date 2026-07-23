تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل تا پایان شهریور ۱۴۰۵

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، از تمدید مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و این تصمیم را در راستای تسهیل امور مؤدیان و همراهی با شرایط ویژه کشور اعلام کرد.

به گزارش جوان وبه نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ، دکتر علی حسین‌پور با اعلام این خبر گفت: «با توجه به شرایط حاکم بر کشور و به منظور حمایت از مؤدیان محترم، به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی ۱ خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ قرار داشت، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.»

وی افزود: «مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز تا پایان شهریورماه تمدید شده است. این تصمیم با هدف ایجاد فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان اتخاذ شده است.»

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با تأکید بر اهمیت استفاده از این فرصت قانونی اظهار داشت: «توصیه می‌کنیم مؤدیان محترم ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیند ارسال اطلاعات و پرداخت مالیات بدون اختلال و با سهولت بیشتری انجام شود. سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و امکان ثبت اظهارنامه بدون مراجعه حضوری را فراهم می‌کنند.»

وی با اشاره به پیامدهای عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی تصریح کرد: «عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، موجب تعلق جرایم قانونی خواهد شد که در برخی موارد غیرقابل بخشش است. بنابراین استفاده از این فرصت تمدیدشده برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ضروری است.»

حسین‌پور از تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل استان سمنان خواست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، نسبت به ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در مهلت تمدیدشده اقدام کنند تا از مزایای قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.