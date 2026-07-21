آرژانتین ۳ بار گریست!

آرژانتین ۷۲ ساعت بعد از پایان جامجهانی ۲۰۲۶ همچنان غرق سکوت است و حسرت. هنوز نه میتوان پایان دوران مسی را در جامجهانی باور کرد و نه اشکهایی که اسکالونی با مرور مسیر خود و همکارانش به پهنای صورت میریخت را فراموش.
آرژانتین رفته بود برای قهرمانی. آلبیسلسته خود را آماده کرده بود برای گرفتن یک گودبایپارتی جانانه برای مسی، اما اوضاع در زمین آنطور که باید پیش نرفت. اسکالونی هرچه در توان داشت، گذاشت برای ثبت یک شادی فراموش نشدنی، ولی در پایان کار جز اشک و آه حسرت برایش باقی نماند. اتفاقی تلخ که صادقانه گفت برای تصمیمگیری درباره آینده خود به زمان نیاز دارد.
بر کسی پوشیده نبود که این آخرین جامجهانی مسی خواهد بود و چنین هم شد. تنها تفاوتش این بود که بسیاری تصور میکردند قرار است پایانی خوش برای مسی در تیم ملی آرژانتین نوشته شود که اینطور نبود. اما هیچکس تصورش را هم نمیکرد که نرسیدن دست آرژانتین به جام قهرمانی برای اسکالونی آنقدر سنگین باشد که برای همیشه قید حضور روی نیمکت آلبیسلسته را بزند، ولی او همه را غافلگیر و شوکه کرد. آرژانتین طی ۷۲ ساعت گذشته برای سه موضوع گریست؛ نخست از دست رفتن جام قهرمانی، دوم خداحافظی قابل پیشبینی مسی و سوم تصمیم غافلگیرکننده اسکالونی.
تنها چند ساعت بعد از پایان فینال جامجهانی و درست زمانی که اسپانیا غرق در شادی بود، مسی در صفحه شخصی خود نوشت: «زیباترین چیز در تمام این سالها هرگز فقط عناوین قهرمانی نبودند، بلکه کل این مسیر بود.» پستی که بوی خداحافظی میداد، اما هوادار آرژانتین با وجود آنکه میدانست این اتفاق در پایان جامجهانی ۲۰۲۶ رخ میدهد، با آن گریست، همانطور که با تماشای چهره ناراحت و گریان اسکالونی و تصمیم سخت و دشوار او برای خداحافظی با نیمکت آلبیسلسته گریست. مسی به تنها چیزی که طی این مدت نتوانست غلبه کند، زمان بود. همان زمانی که او را ناچار به خداحافظی کرد، اما برای اسکالونی داستان کاملاً متفاوت بود. برای او زمان و سن و سال کوچکترین اهمیتی نداشت، اما ضربه سنگین بهجامانده از ناکامی در کسب جام قهرمانی باعث شد برای همیشه قید نیمکت این تیم را بزند، مگر آنکه کلودیو تاپیا، رئیس ۵۸ ساله فدراسیون فوتبال آرژانتین که در همان کنفرانس بعد از بازی نیز برای آرام کردن جو، حمایت کامل خود را از اسکالونی اعلام کرده بود و بعد از آن نیز با انتشار تصاویری از در آغوش کشیدن او در مراسم اهدای جوایز نشان داد که آرژانتین به عملکرد، فداکاری و عشق این مربی افتخار میکند، بتواند طی روزهای آینده و با آرام شدن جو، نظر اسکالونی را برای جدایی همیشگی از نیمکت آلبیسلسته تغییر دهد.