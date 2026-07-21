جوان آنلاین: لاروخا با تکگل فران تورس به هدفش رسید و اسپانیا را میتوان قهرمان شایسته این دوره نامید. با اینحال صحنه درگیری زشت لئوناردو پارس با بازیکنان ذخیره اسپانیا بعد از سوت اتمام بازی فینال را نیز همه دیدند.
این جام برندهها و بازندههای زیادی داشت؛ از لیونل مسی و کیلیان امباپه که با گلهایشان چراغ تورنمنت را روشن نگه داشتند و همچنین دفاع مستحکم اسپانیا تا خداحافظی تلخ کریستیانو رونالدو و نیمار. بهغیر از این چهرهها، چه کسانی با افتخار و سربلندی جامجهانی را ترک کردند و چه کسانی از خجالت سرشان پایین بود؟ سایت گل بزرگترین برندهها و بازندههای جامجهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرده است. نکته مهم اینکه نام تیمملی ایران در بین برندهها قرار
گرفته است.
برندهها
ارلینگ هالند: مهاجم نروژی همانند تیمملی کشورش شکستی تلخ در یکچهارم نهایی جامجهانی را مقابل انگلیس تجربه کرد. اما بهرغم این ناکامی، ارلینگ هالند به خاطر عملکرد خود و تیمملی نروژ با غرور از تورنمنت کنار رفت. نروژیها در امریکا با گلزنی بازیکن شماره ۹ خود و همچنین شادیهای وایکینگی طوفان به پا کردند.
کیلیان امباپه: همانطور که وین رونی و خیلیهای دیگر تأکید کردهاند، با توجه به حذف تیمملی فرانسه، کیلیان امباپه شایسته دریافت جایزه توپ طلای جام نبود. اما قانون، قانون است و این افتخار به امباپه رسید تا برای دومین دوره متوالی، مهاجم فرانسوی آقای گل جام لقب بگیرد.
لامینه یامال: بعد از پیروزی اسپانیا برابر اتریش، لوئیز دلافوئنته تأکید کرد هنوز بهترین عملکرد یامال را در جامجهانی ندیدهاید. مصدومیت اجازه درخشش بیشتر نداد و یک گل زده در هشت بازی عملکرد این بازیکن بود، ولی بعد از برد شیرین اسپانیا، به رغم اینکه همه عکس نوزادی او و شسته شدنش توسط لیونل مسی را دیده بودند، این لامین یامال بود که اسطوره آرژانتین را دلداری داد.
ایران: حذف تیمملی ایران در مرحله گروهی جامجهانی برای ایالات متحده و فیفا خوب بود و خیلیها رفتارهای توهینآمیز آنها با امیر قلعهنویی و بازیکنانش را فراموش کردند. «رقص شادی» مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، پس از حذف تیمملی ایران، اوج حقارت و کینهورزیهای دولت دونالد ترامپ را نشان داد. به دلیل آزار سیاسی، به گفته قلعهنویی، ایران مظلومترین تیم تاریخ جامجهانی بود، چراکه در دو بازی اول مرحله گروهی مجبور بود درست قبل از بازی به امریکا برسد و بلافاصله این کشور را ترک کند. این رفتار میزبان تأثیر زیادی روی عملکرد تیم ایران در دو بازی اول داشت. با اینکه کاپیتان مهدی طارمی مدعی شد «اینجا همه چیز برای ما فاجعه است»، اما ایران فاصله میلیمتری تا صعود داشت، ولی گل لحظه آخری شجاع خلیلزاده به مصر آفساید اعلام شد. اگر ایران که اولین تیم صعودکننده به جامجهانی بود با بدترین شرایط ممکن مواجه نمیشد، قطعاً شانس صعود به مرحله حذفی را داشت. اینفانتینو، رئیس دورو و ترسوی فیفا بعد از تساوی با نیوزیلند، عملکرد بازیکنان ایران را در رختکن ستایش کرد، اما عملاً اقدامی برای کمک به ایران انجام نداد.
لیونل مسی: جام برای لیونل مسی با اشک تمام شد، در حالی که احتمالاً این آخرین جامجهانی او بود، اما مسی در فینال فقط ۵۵ بار توپ به پایش خورد. ستاره ۳۹ ساله به خاطر زدن هشت گل و چهار پاس گل، توپ و کفش نقرهای جام را دریافت کرد.
تیمملی مراکش: ۹ تیم از ۱۰ تیم آفریقایی به مرحله حذفی رسیدند و شیرهای اطلس بیش از همه و تا یکچهارم نهایی پیشروی کردند. مراکش به فرانسه خورد و نتوانست جایگاه چهارمی جامجهانی قطر را تکرار کند.
توماس توخل: پلیآف سومی و چهارمی جامجهانی عملاً ارزش زیادی ندارد، اما جدال انگلیس و فرانسه ۱۰ گل در پی داشت. پیروزی انگلیس در میامی برای توخل مهم بود و به این مربی شانس دفاع کردن از تاکتیکهایش را مقابل منتقدان داد.
کیپورد: تیمهای بزرگ را فراموش کنید، کیپورد به تنهایی داستانش را در جامجهانی نوشت. تیم ناشناخته کیپورد در اولین مرحله حذفی آرژانتین را تا لبه پرتگاه برد و اینگونه تاریخسازی کرد.
بازندهها
نیمار: «همه چیز برایم تمام شد»، این جمله تلخ را نیمار بعد از حذف تلخ برزیل در یکشانزدهم نهایی جامجهانی به دست نروژ به زبان آورد. نیمار که جزئی از نسل طلایی برزیل بود، اشک ریخت و وداعی تلخ را تجربه کرد.
ناگلزمان: مشکلات تیمملی آلمان به سرمربی خلاصه نمیشود. باخت به پاراگوئه و حذف زودهنگام از جامجهانی، پایان کار یولیان ناگلزمان جوان را در مانشافت رقم زد.
قربانیان VAR: گلهای مردود شده دل خیلیها را سوزاند؛ گل مردود شده کرواسی که یوشکو گواردیول در دقیقه ۱۳ +۹۰ جدال با پرتغال به ثمر رساند، حذف کرواتها را رقم زد و اعتراضات زلاتکو دالیچ هم فایدهای نداشت.
فوتبال آسیا: فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان تأکید کرد به غیر از ژاپن، استرالیا و تا حدودی ایران، سایر تیمهای آسیایی باید به فکر پیشرفت باشند. تنها دو تیم از ۹ نماینده آسیا موفق به صعود شدند و هر دو تیم استرالیا و ژاپن هم نتوانستند از مرحله یکسیودوم بالاتر بیایند.
دیدیه دشان: امباپه در نامه خداحافظیاش به دیدیه دشان مدعی شد مردم راه و رسم تشکر را بلد نیستند. شاید هم این ادعا درست باشد؛ طی ۱۴ سال حضور، دشان قهرمانی جامجهانی را برای فرانسه به ارمغان آورد، ولی در این دوره ناکام ماند.
کریستیانو رونالدو: بعد از اینکه دو گل به ازبکستان زد، رو به دوربین گفت: «من برگشتم»، ولی باخت به اسپانیا اجازه نداد شیرینی گلزنی رونالدو خیلی دوام داشته باشد.