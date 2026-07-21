استقلال در بحران

جوان آنلاین: استقلال بدون کوچکترین مشکلی براساس جدول فریز شده لیگ نیمهتمام، جواز حضور در لیگ نخبگان را دریافت کرد، اما با توجه به شرایط موجود نمیتوان خیلی امیدوار بود که این تیم بتواند نماینده شایستهای برای ایران در آسیا باشد.
اوضاع استقلال این روزها به قدری آشفته است که محمودرضا بابایی که نماینده یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است، در اعتراض به روند اداره باشگاه، انتقاد از عدم تقویت تیم، مسائل مرتبط با انضباط مالی و رعایت الزامات بورسی، تکمیل نشدن کادر فنی، باز نشدن پنجره نقلوانتقالات (با وجود وعدههای مطرح شده)، فسخ قرارداد با بازیکنان خارجی و همچنین تأخیر در تمدید قرارداد برخی مهرههای مؤثر تیم برای سومین بار طی چند ماه اخیر از سمت خود استعفا داده، آن هم درست چند روز قبل از تغییراتی که گفته میشود قرار است در ترکیب هیئتمدیره این باشگاه ایجاد شود.
استقلال اگرچه بیکار ننشسته، اما عملاً دستش به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالات از جذب بازیکنان مطرح بسته است! یعنی با وجود توافقاتی که با برخی بازیکنان داشته، عملاً نمیتواند هیچ نامی را به لیست خود اضافه کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از مهرههای کلیدی خود را از دست داده است. از یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی و منیر الحدادی هافبک مراکشی گرفته تا آدان دروازهبان اسپانیایی، موسی چنپو هافبک اهل مالی و دستآخر نیز نازون مهاجم هائیتی! پنج مهره خارجی که فصل گذشته نقش بسزایی در ترکیب این تیم ایفا کردند، اما حالا دیگر جایی در لیست استقلال برای لیگ بیستوششم ندارند! مسئلهای که نگرانیهای زیادی را برای دوستداران استقلال ایجاد کرده، چراکه به دلیل مشکلات قبلی، باشگاه استقلال تا زمستان ۱۴۰۵ نمیتواند هیچ فعالیتی در نقلوانتقالات داشته باشد و قراردادهایی هم که با بازیکنان مدنظرش میبندد صرفاً داخلی هستند و تا باز شدن پنجره نقلوانتقالات اجازه ثبت آنها را ندارد!
تنها امید استقلال توافق با بازیکنان فعلی برای ادامه حضور در جمع آبیپوشان پایتخت است. بازیکنانی که فصل گذشته با قراردادهای نجومی در این تیم حضور داشتند، اما این فصل به نظر میرسد باید تخفیف قابل توجهی برای تمدید قرارداد خود بدهند تا استقلال از عهده ادامه کار با آنها برآید. به همین دلیل هم هست که اگرچه پنجره نقلوانتقالات این باشگاه بسته است، اما کمیته نقلوانتقالات تشکیل شده تا علاوه بر مذاکره با بازیکنان جدید، تکلیف تمدیدیها و همچنین کاهش مبالغ قراردادهای آنها را نیز مشخص کند.
دست استقلال این روزها رسماً زیر سنگ است. این تیم نمیتواند پس از چهارم شهریور (پایان فصل نقلوانتقالات) بازیکن آزاد جذب کند، نه برای تیمهای پایه و نه برای تیم بزرگسالان. محرومیتی که صرفاً مانع جذب بازیکن جدید نیست و به یک بحران جدی برای آبیپوشان در فصل پیشرو تبدیل شده است، چه در لیگ برتر و چه لیگ نخبگان، چراکه این محرومیت با ممنوعیتهایی که صرفاً بهدلیل پرداخت نشدن یک بدهی ایجاد میشوند، تفاوت دارد. در ماجرای بسته شدن پنجره نقلوانتقالات به دلیل اختلافات مالی، صرف پرداخت طلب شاکی پنجره باز میشود، اما محرومیت فعلی استقلال، محرومیت زماندار و مربوط به دو پنجره کامل و نتیجه شش فسخ یکطرفه در زمان مدیریت علیفتحاللهزاده، حجت کریمی و فرشید سمیعی است. هرچند که پرونده اصلی به فسخ یکطرفه قرارداد منتظر محمد، بازیکن عراقی استقلال مربوط میشود که بدون هماهنگی مدیرعامل با سرمربی جذب شده بود و اجازه حضور در تمرینات را نداشت و ناچار به فسخ یکطرفه شد و اتفاقاً فیفا نیز به او حق داد. البته استقلال امیدوار است در دادگاه CAS قفل پنجره نقلوانتقالات باز شود و بتواند جای خالی بازیکنان خارجی را که طی چند ماه اخیر از دست داده پر کند تا هم در لیگ مدعی باشد و هم در لیگ نخبگان نمایندهای شایسته برای ایران. اما با حلواحلوا گفتن، دهان شیرین نمیشود و استقلال با این امیدهای واهی نمیتواند تغییری در اوضاع ایجاد کند، وقتی تمریناتش این روزها با کمترین نفرات برگزار میشود و شباهتی به تمرینات یک تیم مدعی، نه در لیگ دارد و نه در لیگ نخبگان.