ایران ۵ - ۱۱ قزاقستان/ دومین شکست واترپلوی جوانان با طعم صعود!

تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در آخرین (پنجمین) دیدار خود از سری رقابت‌های رده‌های سنی قهرمانی آسیا، مقابل تیم ملی جوانان قزاقستان شکست خورد و به مقام سوم گروه رسید.

جوان آنلاین: تیم ملی واترپلوی ایران در چهارمین دیدار خود از سری رقابت‌های گروه B واترپلو دوازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، مقابل تیم قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۵ شکست خورد.

به گزارش ایسنا، ملی‌پوشان جوان ایران پیش از این در نخستین دیدار برابر ژاپن شکست خوردند و به ترتیب در دومین، سومین و چهارمین مسابقه خود مقابل تیم‌های ملی تایلند، هنگ‌کنگ و سریلانکا به پیروزی دست یافتند.

تیم ملی واترپلوی جوانان ایران فردا در آخرین دیدار این مرحله به مصاف قزاقستان خواهد رفت تا جایگاهش در این گروه مشخص شود؛ گفتنی است سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

تیم جوانان ایران با قرار گرفتن در رده سوم گروه B به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد و در ادامه رقابت‌ها فردا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف چین، تیم دوم گروه A خواهد رفت و در صورت صعود در جمع چهار تیم برتر قرار خواهد گرفت.

ترکیب تیم ملی واترپلوی جوانان

بازیکنان:

- احسان علی‌اکبری

- عرشیا عبداللهی‌فر

- مهران بیابانی

- مهراب گلستانی‌راد

- محمدسینا افتخاری

- ماهان ابوالحسنی

- متین روح‌بخش مجدر

- محمدامین صادقی‌نژاد

- فربد برقعی

- سیدسوان عمرانی خراسانی

- دانیال اشراقی

- امیرمحمد میرجلیلی

- امیرحسین امیریان

- امیرحسین رنجکش

- پویا نیازخانی

- ابوالفضل سردایان باجگیرانی

کادر فنی:

- سرمربی: وحید رضایی آشتیانی

- مربی: علی پیروزخواه

- سرپرست: امیرعلی منیری‌زاد

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم‌های حاضر در بخش پسران در ۲ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

گروه A

- سنگاپور

- عربستان سعودی

- هند

- چین

- ازبکستان

- کره‌جنوبی

گروه B

- ایران

- ژاپن

- تایلند

- هنگ‌کنگ

- سریلانکا

- قزاقستان