کد خبر: 1370140
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
ورزش » ساير

ایران ۵ - ۱۱ قزاقستان/ دومین شکست واترپلوی جوانان با طعم صعود!

1 تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در آخرین (پنجمین) دیدار خود از سری رقابت‌های رده‌های سنی قهرمانی آسیا، مقابل تیم ملی جوانان قزاقستان شکست خورد و به مقام سوم گروه رسید.

جوان آنلاین: تیم ملی واترپلوی ایران در چهارمین دیدار خود از سری رقابت‌های گروه B واترپلو دوازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، مقابل تیم قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۵ شکست خورد.

به گزارش ایسنا، ملی‌پوشان جوان ایران پیش از این در نخستین دیدار برابر ژاپن شکست خوردند و به ترتیب در دومین، سومین و چهارمین مسابقه خود مقابل تیم‌های ملی تایلند، هنگ‌کنگ و سریلانکا به پیروزی دست یافتند.

تیم ملی واترپلوی جوانان ایران فردا در آخرین دیدار این مرحله به مصاف قزاقستان خواهد رفت تا جایگاهش در این گروه مشخص شود؛ گفتنی است سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

تیم جوانان ایران با قرار گرفتن در رده سوم گروه B به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد و در ادامه رقابت‌ها فردا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف چین، تیم دوم گروه A خواهد رفت و در صورت صعود در جمع چهار تیم برتر قرار خواهد گرفت.

ترکیب تیم ملی واترپلوی جوانان

بازیکنان:
- احسان علی‌اکبری
- عرشیا عبداللهی‌فر
- مهران بیابانی
- مهراب گلستانی‌راد
- محمدسینا افتخاری
- ماهان ابوالحسنی
- متین روح‌بخش مجدر
- محمدامین صادقی‌نژاد
- فربد برقعی
- سیدسوان عمرانی خراسانی
- دانیال اشراقی
- امیرمحمد میرجلیلی
- امیرحسین امیریان
- امیرحسین رنجکش
- پویا نیازخانی
- ابوالفضل سردایان باجگیرانی

کادر فنی:
- سرمربی: وحید رضایی آشتیانی
- مربی: علی پیروزخواه
- سرپرست: امیرعلی منیری‌زاد

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم‌های حاضر در بخش پسران در ۲ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

گروه A

- سنگاپور
- عربستان سعودی
- هند
- چین
- ازبکستان
- کره‌جنوبی

گروه B

- ایران
- ژاپن
- تایلند
- هنگ‌کنگ
- سریلانکا
- قزاقستان

برچسب ها: ایران ، واترپلو ، قهرمانی آسیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

انتظار برای امتحان

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار