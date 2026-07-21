کد خبر: 1370138
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

انتظار ترامپ از نخست‌وزیر جدید بریتانیا برای اقدام علیه ایران

1 روزنامه تلگراف نوشت رئیس‌جمهور آمریکا انتظار دارد نخست‌وزیر جدید بریتانیا به ایالات متحده اجازه دهد تا از پایگاه‌های نظامی این کشور اروپایی جهت حمله به ایران استفاده کند.

جوان آنلاین: تلگراف عصر سه‌شنبه در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در حالی‌که کارزار جنگ در خاورمیانه را تشدید می‌کند، به اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا فشار می‌آورد تا دسترسی به پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد و دیه‌گو گارسیا را حفظ کند.

به گزارش ایسنا، این روزنامه چاپ انگلیس تاکید کرد: تصمیم به ادامه استفاده از این پایگاه‌ها، اولین قضاوت مهم درباره نخست‌وزیری آقای برنهام خواهد بود و در صورت امتناع او، خطر ایجاد آشفتگی در روابط او با رئیس‌جمهور دمدمی مزاج ایالات متحده را به همراه خواهد داشت.

تلگراف ادعا کرد: دونالد ترامپ با کر استارمر، نخست‌وزیر سابق انگلیس که روز دوشنبه رسما استعفا داد، به دلیل خودداری از اجازه دادن به بمب‌افکن‌های بی‌۲ برای حمله به ایران از دیه‌گو گارسیا، پایگاه نظامی مهم استراتژیک در جزایر چاگوس، به شدت درگیر شد.

یک مقام آمریکایی در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از پایگاه‌های بریتانیا گفت: رئیس‌جمهور ترامپ ناامیدی عمیق خود را از عدم حمایت متحدان ناتو در طول جنگ علیه ایران ابراز کرده است. ایالات متحده هزاران سرباز در اروپا برای محافظت از اروپا مستقر کرده، اما درخواست‌ها برای استفاده از پایگاه‌های ناتو در طول این جنگ رد شد. ایالات متحده انتظار دارد بتواند از پایگاه‌های خود در اروپا برای پیشبرد امنیت جهانی و اروپایی استفاده کند.

تلگراف در ادامه نوشت: تصمیم اندی برنهام می‌تواند پیامد‌های بزرگی برای رابطه او با دونالد ترامپ داشته باشد؛ رئیس‌جمهوری که پس از رد درخواست‌های آمریکا در آغاز جنگ توسط استارمر، با او به شدت اختلاف پیدا کرد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با تلگراف در ماه مارس گفت که از نخست‌وزیر وقت به خاطر تصمیمش که در نهایت منجر به وخامت روابط این دو نفر شد، «بسیار ناامید» شده است.

برنهام با نمایندگان حزب کارگر که مخالف جنگ هستند، از جمله اد میلیبند، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده‌اش، مواجه خواهد شد. این وزیر خارجه اولین کسی بود که استارمر را از اجازه دادن به نیرو‌های آمریکایی برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا منصرف کرد؛ اقدامی که واشنگتن آن را فراموش نکرده است.

پایگاه آمریکا در دیه‌گو گارسیا که اولین بار در سال ۱۹۷۱ ساخته شد، به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های فرامرزی واشنگتن تبدیل شده است و در دو جنگ علیه عراق به آمریکا کمک کرده و به عنوان نقطه فرود حیاتی برای بمب‌افکن‌هایی که ماموریت‌هایی را در سراسر آسیا انجام می‌دهند، خدمت می‌کند.

این پایگاه هوایی در مجمع‌الجزایر چاگوس در اقیانوس هند قرار دارد و نقش حیاتی در عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا ایفا می‌کند. این پایگاه در جنگ‌های عراق (۱۹۹۱ و ۲۰۰۳)، افغانستان (۲۰۰۱) و اخیرا در تجاوز علیه ایران (۲۰۲۶) به عنوان مرکز لجستیک و سوخت‌رسانی برای بمب‌افکن‌های بی-۵۲ و بی-۱ استفاده شده است.

برچسب ها: ترامپ ، انگلیس ، ایران
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