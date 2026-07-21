جوان آنلاین: یک منبع نظامی به خبرگزاری «سبأ» یمن اعلام کرد که ۶ کشتی پس از دریافت هشدارهای مستقیم نیروهای مسلح یمن، از حرکت به سمت بنادر عربستان منصرف شدند و مسیر خود را تغییر دادند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن با اعمال ممنوعیت رسمی، عملاً محاصره دریایی بنادر عربستان را اجرایی کردند.
خاطر نشان میشود یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه، بیانیه رسمی این نیروها مبنی بر آغاز محاصره دریایی عربستان در پاسخ به محاصره تحمیل شده از سوی این کشور بر مردم یمن را اعلام کرد.