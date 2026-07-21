جوان آنلاین: به نقل از الشروق، شبکه تلویزیونی «البیسی» لبنان اعلام کرد که «ارتش اسرائیل همزمان با استقرار ارتش لبنان در زوطر غربی تیراندازی کرد، اما ارتش لبنان به عملیات پاکسازی و استقرار خود ادامه داد.»
به گزارش ایرنا، ارتش لبنان ساعاتی پیش اعلام کرد که واحدهای نظامی این کشور در چارچوب اجرای مرحله نخست توافق چهارچوب و بر اساس مکانیزم در پی تفاهم سهجانبه حاصلشده میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا، استقرار خود را در شهرک زوطر غربی واقع در منطقه نبطیه در جنوب کشور آغاز کردهاند.
ارتش لبنان از شهروندان خواست تا زمان ثبات وضعیت امنیتی و برای حفظ جان خود، فعلاً به این شهرک مراجعه نکرده و به دستورالعملهای واحدهای نظامی مستقر پایبند باشند.
این اقدام در چارچوب استمرار ماموریتهای ارتش در مناطق جنوبی و بر اساس تماسهای جاری با گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان صورت میگیرد.
این گروه در ماه ژوئن گذشته در قالب «چارچوب توافق» و به عنوان یک کمیته سهجانبه مشترک شامل آمریکا، اسرائیل و لبنان تأسیس شد.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.