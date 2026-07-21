تأکید ریاض بر توقف درگیری نظامی برای حفظ ثبات منطقه

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «بوابة الشروق»، جلسه هفتگی هیأت وزیران عربستان سعودی امروز به ریاست «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه این کشور در جده برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در ابتدای جلسه، هیأت وزیران در جریان محتوای گفتوگوی تلفنی «محمد بن سلمان» ولیعهد و نخستوزیر این کشور با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان و آنچه قدردانی عون از ریاض به دلیل تلاش برای تحقق ثبات و صلح در منطقه نامیده شد، قرار گرفتند.
در این جلسه تحولات منطقهای و بازتابهای آن بر امنیت و صلح جهانی بررسی شد.
هیأت وزیران عربستان سعودی همچنین بدون اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و نقش پایگاههای آمریکا در کشورهای خود برای تداوم تجاوزگری، پاسخ تلافیجویانه ایران به کویت، بحرین و اردن را محکوم کرد و آن را بر خلاف قوانین بینالمللی و اصول حسن همجواری دانست!
در این جلسه بر اهمیت توقف فوری همه اشکال تنش نظامی به منظور حفظ ثبات کشورهای منطقه و ملتهای آن تأکید شد.
طی روزهای گذشته و درپی تجاوزات وحشیانه آمریکا به خاک ایران و در مقابل پاسخ قاطع نیروهای مسلح کشورمان به منبع این تجاوزات، نگرانیها در کشورهای منطقه نسبت به تشدید و گسترش دامنه تنشها افزایش یافته است.