قدرانی وزیر خارجه از مکزیک در میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران

جوان آنلاین: در این دیدار، ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و مکزیک، اقدامات و فعالیتهای سفارت برای توسعه همکاریها و گسترش مناسبات دو کشور در حوزههای مختلف را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و مکزیک در حوزههای مختلف، از میزبانی شایسته دولت و ملت مکزیک از تیم ملی فوتبال کشورمان در جریان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تقدیر کرد و آن را جلوهای از روابط دوستانه، حسن نیت و احترام متقابل میان دو ملت توصیف کرد.
عراقچی همچنین بر بهرهگیری فعال از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای دوجانبه و پیگیری مستمر دستورکار روابط دو کشور تأکید کرد.