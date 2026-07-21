جوان آنلاین: محمد رادمهر، اظهار کرد: طی چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکر شهدای دانش‌آموز کشف شد.

وی افزود: پس از انجام آزمایش‌های ژنتیکی (DNA)، مشخص شد این قطعات متعلق به ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.

فرماندار ویژه شهرستان میناب تصریح کرد: باقیمانده این پیکر‌های مطهر، صبح چهارشنبه ۳۱ تیرماه در آیینی با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در میناب تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان نیز اظهار کرد: با وجود تلاش گسترده چندین گروه تخصصی و انجام عملیات متعدد تفحص در مدرسه شجره طیبه میناب و مناطق پیرامونی آن طی هفته‌های گذشته، تاکنون هیچ بخشی از پیکر شهید ماکان نصیری پیدا نشده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، موشک آمریکایی در لحظه اصابت به مدرسه مستقیماً به محل حضور این کودک برخورد کرده است. از همین رو، با وجود چندین مرحله جست‌وجوی دقیق و تخصصی توسط گروه‌های مختلف، تاکنون هیچ اثری از پیکر این شهید به دست نیامده است.