اعداد نجومی جام جهانی/از بلیت ۴۰ میلیاردی تا درآمد ۱۵ میلیارد دلاری فیفا

جوان آنلاین: فیفا پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ درآمدی در حدود ۱۱ میلیارد دلار برای این دوره پیش‌بینی کرده بود، اما در پایان مسابقات، درآمد این نهاد با ثبت رکوردی بی‌سابقه به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به دوره گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش درآمد، علاوه بر افزایش تعداد مسابقات، به رشد درآمد‌های بخش Hospitality، فروش خدمات ویژه به تماشاگران و همچنین دریافت کارمزد حدود ۳۰ درصدی از بازار رسمی خرید و فروش بلیت مربوط بوده است.

آمار درآمد‌های فیفا از ادوار اخیر جام جهانی نیز روند صعودی این رویداد را به‌خوبی نشان می‌دهد. درآمد فیفا از جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی حدود ۴.۲ میلیارد دلار، جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل ۵.۷ میلیارد دلار، جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۶.۴ میلیارد دلار و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۷.۵ میلیارد دلار بود. این رقم در جام جهانی ۲۰۲۶ با جهشی کم‌سابقه به ۱۵ میلیارد دلار رسید.

حق پخش تلویزیونی همچنان مهم‌ترین منبع درآمد فیفا محسوب می‌شود و بیش از ۴۴ درصد کل درآمد این سازمان را تشکیل داده است. بر این اساس، درآمد حاصل از فروش حق پخش مسابقات حدود ۶.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

فروش بلیت نیز با سهمی حدود ۳۳ درصدی، نزدیک به ۵ میلیارد دلار درآمد برای فیفا به همراه داشته است. همچنین درآمد‌های حاصل از قرارداد‌های اسپانسری، تبلیغات و سایر منابع تجاری نیز در مجموع حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۴۰ میلیارد تومان برای یک بلیت؛ گران‌ترین صندلی تاریخ جام جهانی

فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های اسپانیا و آرژانتین، گران‌ترین رویداد ورزشی جهان از نظر قیمت بلیت لقب گرفت. ارزان‌ترین بلیت این مسابقه حدود ۴ هزار و ۴۵۰ دلار (معادل حدود یک میلیارد تومان) و گران‌ترین بلیت نیز حدود ۱۹۰ هزار یورو (معادل نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان) قیمت‌گذاری شده بود.

بر اساس اعلام فیفا، تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶، ۵۰ میلیون دلار جایزه دریافت کرد که با نرخ هر دلار ۱۸۰ هزار تومان، معادل ۹ هزار میلیارد تومان است. همچنین تیم نایب‌قهرمان نیز ۳۳ میلیون دلار جایزه دریافت کرد که ارزش ریالی آن با نرخ یادشده، حدود ۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رکوردشکنی درآمد‌های فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان بیش از هر زمان دیگری به یک صنعت عظیم اقتصادی و تجاری تبدیل شده و درآمدزایی آن با سرعتی بیش از رشد فنی مسابقات در حال افزایش است.