کد خبر: 1370114
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵
ورزش » ساير

فیفا لیست نامزد‌های تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد

1 فیفا نامزد‌های بهترین بازیکنان فیفا را اعلام کرد تا کاربران بهترین‌های این دوره از رقابت‌ها را اعلام کنند.

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با پایان یافتن جام جهانی ۲۰۲۶، رای‌گیری برای انتخاب تیم منتخب این دوره از مسابقات را آغاز کرده است. 

سورپرایز‌های لیست:

غیبت پائو کوبارسی و آیمریک لاپورت: دو مدافع کلیدی اسپانیا (تیم قهرمان) در لیست مدافعان حضور ندارند. غیبت کوبارسی (که عنوان بهترین بازیکن جوان جام را کسب کرد) با تعجب رو‌به‌رو شده است.

وینیسیوس جونیور در لیست هافبک‌ها: ستاره برزیل که به عنوان مهاجم بازی می‌کند، در لیست هافبک‌ها قرار گرفته است.

جایگاه لامین یامال و رودری: هر دو در لیست هافبک‌ها قرار دارند.

لیست کامل نامزد‌ها بر اساس پست:

دروازه‌بان‌ها:

دیبو مارتینس (آرژانتین)، ووزینیا (کیپ‌ورد)، اونای سیمون (اسپانیا)، جردن پیفورد (انگلیس)، الوی روم (کوراسائو)

مدافعان:

لیساندرو مارتینس (آرژانتین)، نونو مندس (پرتغال)، مارک کاکوریا (اسپانیا)، ویرجیل فن‌دایک (هلند)، گابریل ماگالائس (برزیل)، کریستین رومرو (آرژانتین)، دایووت اوپامکانو (فرانسه)، پدرو پورو (اسپانیا)

هافبک‌ها:

جود بلینگام (انگلیس)، میشل اولیسه (فرانسه)، وینیسیوس جونیور (برزیل)، انزو فرناندز (آرژانتین)، عثمان دمبله (فرانسه)، لوکا مودریچ (کرواسی)، اسماعیل صیباری (مراکش)، رودری (اسپانیا)، لامین یامال (اسپانیا)

مهاجمان:

لیونل مسی (آرژانتین)، کیلیان‌ام‌باپه (فرانسه)، ارلینگ هالند (نروژ)، هری کین (انگلیس)، خولیان کینونس (مکزیک)، میکل اویارسابال (اسپانیا)

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی ، ام‌باپه
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