کد خبر: 1370108
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
ورزش » ساير

ورزشگاه میزبان ایران در جام جهانی تغییر حالت داد

1 ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس آمریکا پس از اتمام رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ دیگر برای مسابقات فوتبال به کار گرفته نمی‌شود.

جوان آنلاین: ورزشگاه سوفای (SoFi Stadium) که در جریان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با نام «ورزشگاه لس‌آنجلس» شناخته می‌شد، پس از پایان مسابقات به شرایط پیش از برگزاری این تورنمنت بازگشته است.

به گزارش مهر، روزنامه سان انگلیس در این رابطه نوشت: کارگران با برداشتن پوشش‌هایی که روی تابلو‌های «SoFi» قرار گرفته بود، نام اصلی ورزشگاه را دوباره نمایان کردند. همچنین عملیات بازسازی ورزشگاه آغاز شده تا این مجموعه بار دیگر آماده میزبانی از تیم‌های لس‌آنجلس رمز (Los Angeles Rams) و لس‌آنجلس چارجرز (Los Angeles Chargers) در لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) شود.

تغییر نام ورزشگاه در طول جام جهانی به دلیل قوانین سختگیرانه فیفا در زمینه تبلیغات تجاری انجام شده بود. بر اساس این قوانین، نام‌های تجاری و تبلیغاتی ورزشگاه‌ها در مسابقات جام جهانی استفاده نمی‌شوند. به همین دلیل، ورزشگاه سوفای با نام «ورزشگاه لس‌آنجلس» معرفی شد؛ اتفاقی که برای ورزشگاه مت‌لایف نیز رخ داد و این ورزشگاه در طول جام جهانی با نام «ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی» شناخته می‌شد.

یکی دیگر از تغییرات مهم پس از پایان جام جهانی، جمع‌آوری چمن طبیعی بود که برای برگزاری مسابقات فوتبال روی زمین ورزشگاه نصب شده بود. انتظار می‌رود این ورزشگاه بار دیگر به زمین چمن مصنوعی که برای مسابقات لیگ NFL مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازگردد.

لازم به ذکر است که این ورزشگاه میزبان دو بازی تیم ملی فوتبال ایران با نیوزیلند و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بود که هر دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.

برچسب ها: ورزشگاه ، جام جهانی ، آمریکا
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