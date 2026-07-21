جوان آنلاین: روزنامه قطری «الشرق» نوشت که تحولات مرتبط با رویارویی نظامی ایران و آمریکا، حملات تلافی‌جویانه تهران و بازتاب‌های این جنگ بر آزادی امنیت دریانوردی، چالش بزرگی در برابر تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای بازگرداندن دو طرف به مسیر گفت‌و‌گو و مذاکرات و تأکید مجدد بر پایبندی به تفاهمات از طریق تلاش‌های دیپلماتیک، ایجاد می‌کند.

ابه گزارش ایرنا، روزنامه با اشاره به تداوم فعالیت‌های دیپلماتیک قطر و دعوت آن به توقف فوری و کامل همه عملیات‌های نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید می‌کند، نوشت: قطر بر اجتناب از هر اقدامی که به گسترش دامنه تنش‌ها می‌انجامد و نیز ورود جدی به گفت‌و‌گو‌ها تأکید دارد چرا که دوحه باور دارد که گفت‌و‌گو، دیپلماسی و کاهش تنش تنها راه تحقق ثبات در منطقه است و گسترش دامنه تنش‌ها و تداوم جنگ و رویارویی به نفع هیچ طرفی نیست.

الشرق افزود: قطر با پایبندی به دیدگاه استراتژیک مبتنی بر جلوگیری از کشیده شدن منطقه به سمت رویارویی نامحدود، بر اولویت‌دهی به راه‌حل‌های دیپلماتیک تمرکز دارد و می‌داند که این امر مستلزم تلاش‌های مضاعف برای بازگرداندن دو طرف به آرام‌سازی، ازسرگیری مسیر سیاسی و پایبندی کامل به اجرای یادداشت تفاهم در صورت وجود اراده سیاسی است و اینکه هیچ سودی از تداوم و توسعه دامنه تنش‌ها و رویارویی‌ها حاصل نمی‌شود.

در همین ارتباط «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر سابق عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از تمامی طرف‌های درگیر در منطقه خواست جنگ را متوقف کرده و برای حل اختلافات، گفت‌و‌گو و دیپلماسی را جایگزین رویارویی نظامی کنند.

السودانی در این پیام نوشت که تشدید مداوم تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه در منطقه، به‌طور مستقیم امنیت و ثبات کشور‌های منطقه را تحت تأثیر قرار داده و خسارت‌های سنگین اقتصادی و انسانی بر ملت‌های منطقه تحمیل کرده است.

طی روز‌های گذشته و درپی تجاوزات وحشیانه آمریکا به خاک ایران و در مقابل پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح کشورمان به منبع این تجاوزات، نگرانی‌ها در کشور‌های منطقه نسبت به تشدید و گسترش دامنه تنش‌ها افزایش یافته است.