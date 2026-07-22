حرکت چرخ صنایع ساوه با انرژی خورشیدی

جوان آنلاین: قرارگرفتن واحد‌های صنعتی مهم در شهرستان ساوه استان مرکزی موجب شده تا برای به حرکت درآمدن چرخ صنعت در این منطقه سالانه هزار و ۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف شود. این در حالی است که ناترازی در تأمین برق برای صنایع موجب شده تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان ساوه به شدت مورد توجه قرار بگیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از هدف‌گذاری ۹۱۲ مگاواتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی سال جاری در شهرستان ساوه خبر داده و می‌گوید: تاکنون ۱۸۴ مگاوات از این ظرفیت محقق و وارد مدار شده است. حالا به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، با هدف تأمین انرژی مورد نیاز این واحد‌های صنعتی، تولید ۹۱۲ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است.



شهرک صنعتی ساوه استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۳ هزار هکتار در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی تهران قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه مستقر می‌باشند.

از آنجا که این تعداد واحد تولیدی برای ادامه کار و تولید نیاز به برق زیادی دارند، لذا این مهم موجب شده تا تأمین انرژی مورد نیاز آنها همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان باشد.

موضوعی که با توجه به ناترازی برق در کشور موجب شده تا استفاده از انرژی‌های نو در دستور کار قرار بگیرد.

این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن استان مرکزی در منطقه‌ای آفتابی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند نقش مهمی را در زمینه تأمین انرژی واحد‌های صنعتی ایفا کند.

احداث نیروگاه‌ها در شهرک صنعتی ساوه

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، برای به چرخش درآمدن واحد‌های صنعتی در شهرستان ساوه، سالانه هزار و ۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود.

این در حالی است که با توجه به ناترازی ۱۱ هزار مگاواتی کل کشور، نیاز است برای تأمین برق واحد‌های صنعتی این شهرستان چاره‌اندیشی شود.

از آنجا که ساوه در طول سال بالغ بر ۳۴۰ روز تابش آفتاب دارد، لذا این شهرستان استعداد خوبی در زمینه بهره‌وری از پنل خورشیدی دارد.

محمد نیکویی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ویژه ساوه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان، در این خصوص می‌گوید: «این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت بالای شبکه برق و شرایط اقلیمی مطلوب، به یکی از قطب‌های اصلی توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی تبدیل شده است.»

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۹۱۲ مگاوات برق خورشیدی برای این شهرستان تا پایان سال جاری می‌افزاید: «تاکنون ۱۸۴ مگاوات از این ظرفیت محقق و وارد مدار شده است.»

با توجه به نقش واحد‌های صنعتی این شهرستان در تولید و اشتغال استان، صنایع بزرگ ساوه با آگاهی از اهمیت تأمین انرژی پایدار، گام‌های عملیاتی مؤثری در این حوزه برداشته‌اند و براساس قرارداد‌های تهاتر انرژی، صنایع سه‌شیفت تا ۸۰ درصد، دوشیفت تا ۶۵ درصد و تک‌شیفت تا ۵۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تأمین می‌کنند که این اقدام علاوه بر تأمین برق پایدار، از قطعی برق در ساعات پیک مصرف نیز جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه متوسط تولید سالانه هر کیلووات پنل خورشیدی در ساوه حدود هزار ۷۰۰ کیلووات ساعت است که بالاتر از میانگین جهانی است، تأکید می‌کند: «این ظرفیت فوق‌العاده، ساوه را به یکی از بهترین نقاط کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی تبدیل کرده است.»

ساوه در طول سال بالغ بر ۳۴۰ روز تابش آفتاب دارد که زاویه تابش خوبی نیز در این منطقه وجود دارد.