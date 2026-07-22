کد خبر: 1370097
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
ايران » ايران

حرکت چرخ صنایع ساوه با انرژی خورشیدی

1 قرارگرفتن واحد‌های صنعتی مهم در شهرستان ساوه استان مرکزی موجب شده تا برای به حرکت درآمدن چرخ صنعت در این منطقه سالانه هزار و ۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف شود
محمدرضا سوری

جوان آنلاین: قرارگرفتن واحد‌های صنعتی مهم در شهرستان ساوه استان مرکزی موجب شده تا برای به حرکت درآمدن چرخ صنعت در این منطقه سالانه هزار و ۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف شود. این در حالی است که ناترازی در تأمین برق برای صنایع موجب شده تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان ساوه به شدت مورد توجه قرار بگیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از هدف‌گذاری ۹۱۲ مگاواتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی سال جاری در شهرستان ساوه خبر داده و می‌گوید: تاکنون ۱۸۴ مگاوات از این ظرفیت محقق و وارد مدار شده است. حالا به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، با هدف تأمین انرژی مورد نیاز این واحد‌های صنعتی، تولید ۹۱۲ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است. 
 
شهرک صنعتی ساوه استان مرکزی با مساحتی بالغ بر ۳ هزار هکتار در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی تهران قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه مستقر می‌باشند. 
از آنجا که این تعداد واحد تولیدی برای ادامه کار و تولید نیاز به برق زیادی دارند، لذا این مهم موجب شده تا تأمین انرژی مورد نیاز آنها همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان باشد. 
موضوعی که با توجه به ناترازی برق در کشور موجب شده تا استفاده از انرژی‌های نو در دستور کار قرار بگیرد. 
این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن استان مرکزی در منطقه‌ای آفتابی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند نقش مهمی را در زمینه تأمین انرژی واحد‌های صنعتی ایفا کند. 
 احداث نیروگاه‌ها در شهرک صنعتی ساوه
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، برای به چرخش درآمدن واحد‌های صنعتی در شهرستان ساوه، سالانه هزار و ۸۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. 
این در حالی است که با توجه به ناترازی ۱۱ هزار مگاواتی کل کشور، نیاز است برای تأمین برق واحد‌های صنعتی این شهرستان چاره‌اندیشی شود. 
از آنجا که ساوه در طول سال بالغ بر ۳۴۰ روز تابش آفتاب دارد، لذا این شهرستان استعداد خوبی در زمینه بهره‌وری از پنل خورشیدی دارد. 
محمد نیکویی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ویژه ساوه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان، در این خصوص می‌گوید: «این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت بالای شبکه برق و شرایط اقلیمی مطلوب، به یکی از قطب‌های اصلی توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی تبدیل شده است.»
وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۹۱۲ مگاوات برق خورشیدی برای این شهرستان تا پایان سال جاری می‌افزاید: «تاکنون ۱۸۴ مگاوات از این ظرفیت محقق و وارد مدار شده است.»
با توجه به نقش واحد‌های صنعتی این شهرستان در تولید و اشتغال استان، صنایع بزرگ ساوه با آگاهی از اهمیت تأمین انرژی پایدار، گام‌های عملیاتی مؤثری در این حوزه برداشته‌اند و براساس قرارداد‌های تهاتر انرژی، صنایع سه‌شیفت تا ۸۰ درصد، دوشیفت تا ۶۵ درصد و تک‌شیفت تا ۵۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تأمین می‌کنند که این اقدام علاوه بر تأمین برق پایدار، از قطعی برق در ساعات پیک مصرف نیز جلوگیری می‌کند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه متوسط تولید سالانه هر کیلووات پنل خورشیدی در ساوه حدود هزار ۷۰۰ کیلووات ساعت است که بالاتر از میانگین جهانی است، تأکید می‌کند: «این ظرفیت فوق‌العاده، ساوه را به یکی از بهترین نقاط کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی تبدیل کرده است.»
ساوه در طول سال بالغ بر ۳۴۰ روز تابش آفتاب دارد که زاویه تابش خوبی نیز در این منطقه وجود دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انرژی ، ساوه ، خورشید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پورعلی هم پرسپولیسی شد

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

انتظار برای امتحان

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار