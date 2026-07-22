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تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
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کربلا از مسیر پیرانشهر؛ بسیج امکانات در حماسه اربعین

1 در آستانه اربعین حسینی، آذربایجان غربی با تمرکز بر مرز استراتژیک تمرچین، خود را برای میزبانی از خیل عظیم زائران آماده کرده است
شهرزاد رحمتی‌پور

جوان آنلاین: در آستانه اربعین حسینی، آذربایجان غربی با تمرکز بر مرز استراتژیک تمرچین، خود را برای میزبانی از خیل عظیم زائران آماده کرده است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از آمادگی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران خبر داده و همزمان، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اعلام کرده که ۷۵ موکب از مرز بازرگان تا کربلا برای خدمت‌رسانی دایر شده‌اند. در همین راستا، عملیات بهسازی و نگهداری ۱۱۰ کیلومتر از راه‌های منتهی به تمرچین به پایان رسیده تا عبور و مرور زائران تسهیل شود. شهرستان مرزی پیرانشهر در جنوب آذربایجان‌غربی که در ۱۴۵ کیلومتری ارومیه واقع شده، امسال نیز کانون اصلی ترددهاست. بهره‌مندی از آب و هوای مساعد و تفاوت دمای ۱۸درجه‌ای این منطقه نسبت به جنوب کشور، تمرچین را به یکی از جذاب‌ترین و ایمن‌ترین مسیر‌ها برای مسافران داخلی و زائران خارجی تبدیل کرده است که مشتاقانه خود را به کربلای معلی می‌رسانند. 

طی سال‌های اخیر، آذربایجان‌غربی با تثبیت جایگاه مرز تمرچین، به یکی از شریان‌های حیاتی تردد زائران اربعین بدل شده است. این استان با درک اهمیت استراتژیک خود، زیرساخت‌هایش را به گونه‌ای توسعه داده که علاوه بر سهولت در تردد، رفاه حال زائران در اولویت قرار گیرد. موقعیت جغرافیایی ویژه و هوای مطبوع منطقه، خستگی راه را برای عاشقان اباعبدالله (ع) به حداقل می‌رساند. مجموعه اقدامات هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، از بازسازی مسیر‌ها تا استقرار امکانات رفاهی، نشان‌دهنده عزم جدی استان برای میزبانی شایسته از زائرانی است که از اقصی نقاط ایران و کشور‌های همسایه به این میعادگاه می‌آیند. 

ارتقای ایمنی برای تردد روان زائران

یکی از ستون‌های اصلی موفقیت در میزبانی اربعین، داشتن راه‌های ایمن و باکیفیت است. اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با درک این موضوع، عملیات گسترده‌ای را در محور‌های منتهی به پایانه مرزی تمرچین آغاز کرده است. 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در تشریح اقدامات صورت گرفته می‌گوید: «هدف ما ارتقای ایمنی و تسهیل تردد زائران است. در همین راستا ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت، ۴۰ کیلومتر لکه‌گیری و ۲۰ کیلومتر درزگیری در محور‌های منتهی به مرز انجام شده است. همچنین با به‌کارگیری ۵۰۰دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مشارکت بیش از هزار راننده، تلاش می‌کنیم جابه‌جایی زائران با حداکثر نظم صورت گیرد.»

ارسلان شکری ادامه می‌دهد: «تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب هستند و نظارت مستمر بر ارائه خدمات خواهیم داشت تا زائران بدون دغدغه سفر خود را آغاز کنند.»

تجلی وحدت در موکب‌های خدمت‌رسانی

موکب‌ها، نماد اصلی میزبانی اربعین هستند و امسال آذربایجان‌غربی با برپایی ۷۵ موکب از مرز بازرگان تا کربلا، ظرفیت بزرگی را برای پذیرایی از زائران فراهم کرده است. این موکب‌ها که با مشارکت پرشور مردم و فعالان مذهبی برپا شده، جلوه‌ای از انسجام ملی است. 

در همین راستا رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان‌غربی، با اشاره به مردمی بودن این رویداد می‌گوید: «مردم شیعه و اهل‌سنت استان با ارادت ویژه به سیدالشهدا (ع) پای کار آمده‌اند. سال گذشته ۶۵ موکب داشتیم و امسال این تعداد به ۷۵ موکب رسیده است. فعالیت این مراکز از ابتدای مردادماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ مردادماه ادامه خواهد داشت تا هیچ زائری در مسیر سفر با کمبود تغذیه یا اسکان مواجه نشود.»

قنبر کریم‌نژاد تأکید می‌کند که ستاد بازسازی عتبات با سازماندهی دقیق و نظارت بر سلامت موادغذایی، تلاش کرده تا استاندارد‌های میزبانی در بالاترین سطح رعایت شود. نقش موکب‌ها به عنوان مراکز خدماتی و فرهنگی، بسیار حیاتی است. 

هوشمندسازی و امنیت؛ اولویت مرز تمرچین

برای مدیریت موج جمعیت و جلوگیری از هرگونه ازدحام، زیرساخت‌های مرزی تمرچین به طرز چشمگیری ارتقا یافته است. استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد گیت‌های اختصاصی، زمان انتظار زائران را به حداقل رسانده که مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این مورد توضیح می‌دهد: «امنیت کامل در مرز‌های استان برقرار است و تمرچین در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد. ما به دنبال هوشمندسازی ایستگاه‌های بازرسی هستیم تا سرعت و کیفیت خدمات افزایش یابد. خدمت به زائران اربعین یک مسئولیت ارزشمند است و باید با تکریم و احترام به زوار انجام شود.»

در همین راستا، لقمان خسروپور، فرماندار پیرانشهر از اقدام عملیاتی مدیریت مرز خبر داده و تصریح می‌کند که توسعه ظرفیت پذیرش با ایجاد ۴۰ گیت خروجی جدید، هدف اصلی ما برای کاهش زمان انتظار زائران بوده است. همچنین با استقرار بانک‌ها برای ارز اربعین، پیش‌بینی پارکینگ رایگان و فراهم‌سازی اینترنت رایگان، تلاش کرده‌ایم زیرساخت‌های رفاهی را تکمیل کنیم تا زائران با آرامش خاطر از این گذرگاه عبور کنند. 

میزبانی از زائران خارجی

مرز بازرگان و تمرچین، امسال پذیرای زائران خارجی از کشور‌های ترکیه، آذربایجان، گرجستان و آسیای میانه نیز هستند. این زائران که ایران را به عنوان مسیر خود انتخاب کرده‌اند، از میهمان‌نوازی مردم آذربایجان‌غربی بهره‌مند می‌شوند. 

شهلا تاجفر، فرماندار ماکو، با اشاره به استقبال از زوار خارجی می‌گوید: «مرز بازرگان، شاهد ورود زائرانی است که با شوق زیارت قدم در این مسیر گذاشته‌اند. تاکنون صد‌ها زائر خارجی با استقبال مسئولان وارد کشور شده و امکانات کامل اسکان و تغذیه برای آنها فراهم شده است. این روند برای چهارمین سال متوالی با نظم کامل در حال انجام است.»

تفاوت دمای ۱۸ درجه‌ای این منطقه با سایر نقاط کشور، مزیتی است که به زائران کمک می‌کند بدون خستگی ناشی از گرمای شدید، مسیر خود را به سمت سامرا و کاظمین طی کنند. آذربایجان‌غربی اکنون با تکیه بر زیرساخت‌های آماده شده و همت مردمی، در آستانه ثبت یک حماسه دیگر در کارنامه درخشان خود در میزبانی از زوار اربعین حسینی قرار دارد؛ مرز تمرچین تنها یک گذرگاه نیست، بلکه تجلی‌گاه ارادت، وحدت و خدمت‌رسانی صادقانه است. 

اهمیت میزبانی آذربایجان‌غربی از زائران اربعین، تنها به تسهیل تردد و لجستیک محدود نمی‌شود، بلکه این رویداد، می‌تواند توسعه پایدار و ارتقای زیرساخت‌های استراتژیک استان را به همراه داشته باشد. با تبدیل شهر‌های مرزی همچون پیرانشهر به قطب‌های خدمات‌رسان، مدیریتی کلان در حال زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی و فرهنگی در مناطق مرزی است. این تلاش‌ها محدود به ایام کوتاه اربعین نیست، بلکه بهسازی مسیر‌های ترانزیتی و تقویت شبکه‌های ارتباطی، میراثی ماندگار برای مردم منطقه به یادگار می‌گذارد که در تمامی فصول سال، رونق را به این جاده‌های استراتژیک هدیه خواهد داد. 

در کنار اقدامات عمرانی، تعاملات میان میزبانان ایرانی و زائران کشور‌های همسایه نظیر ترکیه، آذربایجان و قفقاز، نوعی دیپلماسی فرهنگی کارآمد را شکل داده است. این کریدور اکنون به کانون تبادلات انسانی بدل شده که در آن، ارزش‌های مشترک انسانی و ایثار، بیش از مرز‌های زبانی و ملی قرار می‌گیرند. مشارکت دلسوزانه اقوام و مذاهب مختلف استان در این حرکت عظیم، نمادی از همبستگی ملی است که نشان می‌دهد اربعین فراتر از یک آیین مذهبی، تجلی‌گاه وحدت امت اسلامی است. 

در چشم‌انداز آتی، هدف‌گذاری برای پایانه‌های مرزی، تبدیل‌شدن به هاب‌های بین‌المللی با ظرفیت بالاست. تجربیات عملیاتی هر سال، داده‌های ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت فراهم می‌کند. این انضباط مدیریتی در کنار روحیه جهادی خادمان مردمی، باعث شده تا فرآیند میزبانی هرسال هوشمندتر و انسانی‌تر شود. آذربایجان‌غربی با تکیه بر این ظرفیت‌ها، فصل جدیدی در تاریخ خود ترسیم می‌کند. فصلی که ثابت می‌کند این خطه نه فقط مطبوع و کوهستانی، بلکه گرمابخش خاطرات میلیون‌ها عاشق طریق‌الحسین (ع) است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پیرانشهر ، زائران ، اربعین
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