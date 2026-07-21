کد خبر: 1370094
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

خالد مشعل: همه اعضای حماس پشت سر رهبری خلیل الحیه ایستاده‌اند

خالد مشعل خالد مشعل، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست دفتر سیاسی این جنبش، انتخاب خلیل الحیه به این سمت را تبریک گفت.

جوان آنلاین: خالد مشعل، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست دفتر سیاسی این جنبش، انتخاب خلیل الحیه به این سمت را تبریک گفت و بر حمایت کامل همه اعضای حماس از رهبری جدید تاکید کرد.

مشعل در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پایان فرایند شورایی و دموکراتیک انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و شادباش‌های خود را به برادر عزیزم خلیل الحیه به‌ سبب کسب اعتماد شورای عمومی حماس و انتخاب شدن به‌ عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش تقدیم می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهم او را در حمل این امانت در این مرحله حساس یاری و هدایت کند و موفق بدارد.

وی افزود که این انتخابات مطابق نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حماس و در فضایی سازمانی برگزار شد که پایبندی به اصل شورا و احترام به قوانین و مقررات را به نمایش گذاشت.

مشعل تاکید کرد: این همان رویکردی است که به آن افتخار می‌کنیم و برای تثبیت آن تلاش داریم؛ زیرا اصل شورا از اصول ثابت حماس و یکی از عوامل قدرت و استحکام این جنبش است.

این رهبر حماس خاطر نشان کرد که روز گذشته در جمع اعضای شورای عمومی این جنبش، احترام کامل خود را به نتایج انتخابات اعلام کرده است.

وی ادامه داد: من و همه اعضای حماس از همین لحظه پشت سر رهبری برادر مجاهد، خلیل الحیه ملقب به ابواسامه، ایستاده‌ایم و متعهد هستیم با او و دیگر برادرانمان در مسئولیت‌های مختلف، با روحیه برادری و هم‌افزایی برای خدمت به ملت و آرمان فلسطین همکاری کنیم.

مشعل با اشاره به شرایط دشوار ملت و مسئله فلسطین تصریح کرد که این مرحله، همگان را ملزم می‌کند تلاش‌های خود را برای خدمت به مردم غزه متحد و بسیج کنند و با تمام توان در کنار آنان بایستند تا به یاری خداوند از این شرایط سخت به سلامت عبور کنند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس در مقابله با اشغالگری و شهرک‌سازی و تلاش برای حمایت از اسرای فلسطینی تاکید کرد و گفت: منافع ملت و آرمان فلسطین باید بالاتر از هر ملاحظه‌ای قرار گیرد و همکاری با دیگر شرکای ملی نیز بر همین اساس انجام شود.

مشعل در پایان تاکید کرد: همگی در مسیر آزادی، مقاومت در برابر اشغالگری و تحقق آرمان‌های ملت فلسطین برای آزادسازی، بازگشت و استقلال، به یاری خداوند حرکت خواهیم کرد.

برچسب ها: خالد مشعل ، حماس ، فلسطین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

انتظار برای امتحان

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار