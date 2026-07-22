جوان آنلاین: آقایی والیبال نشسته ایران در جهان عادت ورزش کشورمان شده و اگرچه مسئولان اهمیتی به این‌همه درخشش نمی‌دهند، اما مردم قدر قهرمانی‌های بلندقامتان نشسته کشورمان را می‌دانند. تکرار قهرمانی و تصاحب جام و همچنین کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس، انتظار همه از شاگردان هادی رضایی در چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال‌نشسته قهرمانی جهان بود. برآورده کردن انتظارات، آن‌هم با فتح سکوی قهرمانی، هنری است که ملی‌پوشان این رشته دارند و این‌بار در هانگژو به این موفقیت دست یافتند.

از وقتی یادمان می‌آید والیبال نشسته در صدر رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران بوده و با مدال‌های طلای زیادی که در ویترین افتخارات این رشته به چشم می‌خورد، یک سر و گردن از دیگر رشته‌ها بالاتر هستند. والیبال نشسته یک‌تنه پرافتخارترین تیم تاریخ بازی‌های پارالمپیک، پرافتخارترین تیم والیبال نشسته دنیا و پرافتخارترین تیم تاریخ ورزش ایران است.

در کارنامه این تیم، آنقدر مدال‌های ناب وجود دارد که از هر نظر شایسته تقدیر و ستایش است. هشت مدال طلای پارالمپیک، ۹ عنوان قهرمانی جهان و چهار مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی، والیبال نشسته را به گل سرسبد ورزش ایران بدل کرده است. با این‌حجم از افتخارآفرینی، اهدای پاداش درخور و همچنین دیگر حمایت‌های مادی و معنوی، شایسته همه اعضای تیم‌ملی است که متأسفانه خبری از آن نیست. نهمین جام قهرمانی جهان در شرایطی به ایران تعلق گرفت که تیم‌ملی ما کماکان خیال باختن مقابل حریفانش را ندارد. یکی از نکات ویژه‌ای که والیبال نشسته ما را از دیگر تیم‌ها متمایز می‌کند، قهرمانی‌هایی است که بدون شکست و با حداقل ست‌های از دست رفته به دست می‌آیند. در جهانی ۲۰۲۶ چین نیز ملی‌پوشان با از خودگذشتگی، اتحاد، همدلی و ایمان به موفقیت، توانمندی و برتری خود را مقابل حریفان به نمایش گذاشتند و پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوردند. ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هم بدون شکست جشن قهرمانی گرفت.

میثم حاج‌بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد، در مجموع هفت بازی در این دوره از رقابت‌ها، نه‌تنها طعم شکست را نچشیدند بلکه فقط دو گیم را واگذار کردند. در مرحله گروهی ژاپن و لهستان حرفی برای گفتن نداشتند و ثبت پیروزی ۳ بر صفر به سود ایران کاملاً قابل انتظار بود. منتها بوسنی همگروه ایران توانست یک ست از ما بگیرد، ولی در آخر برد ۳ بر یک به سود کشورمان ثبت شد. پیروزی ۳ بر صفر برابر کرواسی، مسیر تیم‌ملی به یک‌چهارم نهایی رقابت‌های جهانی را هموار ساخت. تیم‌ملی امریکا حریف بعدی ایران بود. یا نکی‌ها نیز مقابل قدرت تیم هادی رضایی چاره‌ای جز زانو زدن و پذیرفتن باخت ۳ بر صفر نداشتند. پس از این برد بود که سهمیه حضور ایران در پارالمپیک ۲۰۲۸ قطعی شد. در بین تیم‌های المپیکی و پارالمپیکی، والیبال نشسته اولین تیمی بود که موفق به کسب سهمیه شد. در نیمه‌نهایی قزاقستان هم حریف بزرگی نبود و با برتری ۳ بر صفر، ایران پا به فینال گذاشت. در پایان پیروزی ۳ بر یک مقابل بوسنی، قهرمانی شماره ۹ ایران در قهرمانی جهان را قطعی کرد.

با ۹ طلا، یک نقره و دو برنز، لقب پرافتخارترین تیم جهان، برازنده تیم‌ملی والیبال نشسته کشورمان است.

هادی رضایی، مرد اول نیمکت

مربی موفق والیبال‌نشسته نقش مهم و مؤثری در افتخارآفرینی‌های تیم‌ملی داشته و دارد. هادی رضایی نامش با تیم‌ملی والیبال‌نشسته گره خورده و هر وقت حرف از قهرمانی این تیم می‌شود، ناخودآگاه یاد مرد خوشنام و موفق این رشته می‌افتیم. رضایی زمانی که خودش پیراهن تیم‌ملی را بر تن می‌کرد، یکی از مهره‌های کلیدی ایران بود. قهرمانی در پارالمپیک‌های سئول ۱۹۸۸، بارسلون (۱۹۹۲ و آتالانتا ۱۹۹۶ را در حالی تجربه کرد که ملی‌پوش بود. چهار مدال طلای جهان هم در کارنامه رضایی می‌درخشد.

پس از آنکه از عرصه قهرمانی خداحافظی کرد، هادی رضایی، مرد اول نیمکت تیم‌ملی شد و برای تداوم بخشیدن به آقایی والیبال نشسته‌مان در دنیا از هیچ تلاشی دریغ نکرد. سرمربی تیم‌ملی طی این سال‌ها تجربه و دانش خود را در اختیار ملی‌پوشان قرار داده و افتخارات زیادی را برای تیم‌ملی به ارمغان آورده است. در ویترین افتخارات هادی رضایی به‌عنوان سرمربی، مدال‌ها و قهرمانی‌های زیادی وجود دارد و اخیراً هم قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به آنها اضافه شده است.

پنج قهرمانی جهان در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ در حالی برای ایران به ارمغان آمده که رضایی، سکاندار تیم‌ملی والیبال نشسته مردان بوده است. مدال نقره جهانی ۲۰۰۶ و ۲ برنز جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ را نیز نباید فراموش کرد. او و شاگردانش همچنین همیشه مدعی اصلی قهرمانی بازی‌های پارالمپیک بوده و بار‌ها حسرت تصاحب مدال طلا را به دل رقبا گذاشته‌اند. در پارالمپیک سیدنی (۲۰۰۰) اولین‌بار بود که هادی رضایی در کسوت سرمربی طعم قهرمانی پارالمپیک را چشید. پس از آن در بازی‌های ۲۰۰۸ پکن، ۲۰۱۶ ریو، ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس، مدال طلای پارالمپیک از آن ایران شد. در این مدال تنها در پارالمپیک آتن و لندن بود که تیم‌ملی کشورمان به مدال نقره و نایب‌قهرمانی بسنده کرده است.

ثمره ۳۰ سال تلاش

چین صرفاً میزبان مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته نبود و میزبانی مراسم انتخاب برترین‌های آسیا در بخش زنان و مردان را نیز به عهده داشت. مراسمی که طی آن، دو بازیکن برتر به دلیل استمرار در قهرمانی تیم‌ملی والیبال نشسته کشورشان در آسیا و جهان مدال برترین بازیکن این قاره را از سوی رئیس فدراسیون آسیا دریافت کردند. مدالی که در بخش آقایان به داوود علیپوریان، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران رسید.

در واقع این مدال پس از بررسی عملکرد بازیکنان در طول ۳۰ سال گذشته به لحاظ فنی و توسط هیئت رئیسه آسیا به برترین بازیکنان این قاره تعلق گرفت. مدال باارزشی که به واسطه دو دهه حضور در تیم ملی و کسب چهار طلا و دو نقره در مسابقات پارالمپیک سهم علیپوریان شد. البته علیپوریان امسال ششمین حضورش در مسابقات قهمرانی جهان را تجربه کرد. مسابقاتی که تاکنون موفق به کسب چهار طلا، یک نقره و یک برنز آن شده است. او همچنین این دوره موفق به کسب جایزه بهترین پاسور مسابقات نیز شد. موفقیتی که البته تأکید داشت به دلیل کار خوب تیمی نصیب او شده و به همین دلیل به کل تیم تعلق دارد، نه صرفاً شخص او. داوود علیپوریان، کاپیتان تیم‌ملی والیبال نشسته ایران که بدون شک سهم بسزایی در کسب عنوان قهرمانی و همچنین کسب نخستین سهمیه پارالمپیک ایران (لس‌آنجلس) داشته در پایان این رقابت‌ها عنوان قهرمانی جهان و مدال طلای این مسابقات را به شهدای مدرسه میناب و مردم عزیز ایران، به‌خصوص مردم جنوب تقدیم کرد. علیپوریان بر اثر تصادف پای چپ خود را از دست می‌دهد و پزشکان ناچار می‌شوند طی چند عمل پایش را قطع کنند و در آن پروتز بگذارند. او را تا مدت‌ها به خاطر وزن زیادش به آقای شماره ۴ والیبال نشسته ایران می‌شناختند، اما حالا نه فقط کاپیتان ایران که برترین بازیکن آسیا نیز هست.

بوسنی، همان رقیب بازنده همیشگی

رقابت همیشگی با ایران در فینال، بار‌ها و بار‌ها بوسنیایی‌ها را حسرت به دل گذاشته و جام‌های زیادی را از آنها گرفته است.

تیم‌ملی والیبال نشسته بوسنی، چند دهه است که تنها رقیب تیم‌ملی کشورمان به‌حساب می‌آید و در سال‌های اخیر مقابل ایران ناکامی‌های زیادی را تجربه کرده است. آخرین مورد آن همین چند روز پیش در شهر هانگژو رقم خورد؛ بوسنی به چین آمده بود تا شاید انتقام فینال پارالمپیک ۲۰۲۴ و فینال‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را از ایران بگیرد، ولی طبق معمول مغلوب هوش، انگیزه و قدرت تیم کشورمان شد و این‌بار نیز به عنوان نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

جدا از باخت ۳ بر یک مرحله گروهی، تیم‌ملی بوسنی در جهانی ۲۰۲۶ شکست اصلی را در فینال متحمل شد. بعد از برد‌های متوالی ایران در ست‌های اول و دوم، بازیکنان بوسنی ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ از ایران گرفتند و همین پیروزی در یک ست برایشان افتخار بزرگی محسوب می‌شود. منتها باخت ۲۵ بر ۱۶ در ست چهارم به همه نشان داد که کت قهرمانی برازنده کدام تیم است. در مجموع ۱۷ رویارویی رسمی، ایران ۱۲ پیروزی کسب کرده و بوسنی تنها پنج بار توانسته به پیروزی برسد.

در کارنامه تیم‌ملی بوسنی تنها سه عنوان قهرمانی به چشم می‌خورد؛ این تیم در سال‌های ۲۰۰۲ (مصر)، ۲۰۰۶ (هلند) و ۲۰۱۴ (لهستان) قهرمان جهان شده، در حالی که ایران در جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ مدال برنز و در جهانی ۲۰۰۶ مدال نقره را به دست آورده است. در بازی‌های پارالمپیک نیز تیم‌ملی ایران با هت‌تریک قهرمانی در سه دوره متوالی (۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴) حسرت طلا را به دل رقیب سنتی‌اش گذاشت؛ بوسنی در بازی‌های ریو و پاریس نایب‌قهرمان شد و در توکیو نیز به مدال برنز قناعت کرد.

کسب نخستین سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس

عادت کرده‌ایم به موفقیت‌های دائمی و قهرمانی‌های پی‌درپی والیبال نشسته، خصوصاً که صرفاً به بالا بردن جام قهرمانی محدود نمی‌شود و موفقیت‌های جانبی دیگری را هم به دنبال دارد، درست مثل این مرتبه که مهم‌ترین دستاورد آن حتی قبل از کسب عنوان قهرمانی مسجل شد. درست بعد از پایان مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان که با برتری مقتدرانه ایران برابر قزاقستان همراه بود. بردی که نه فقط قدر و قیمت تیم هادی رضایی را به رخ کشید که جواز صعود به پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را نیز برای ایران به ارمغان آورد. در واقع شاگردان هادی رضایی درست قبل از بالا بردن جام قهرمانی، اولین سهمیه ورزش ایران برای حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ را کسب کردند. موفقیتی که البته برای نخستین بار نیست که به نام تیم‌ملی والیبال نشسته ایران می‌شود و این تیم در دوره قبل نیز که به میزبانی بوسنی برگزار شده بود با کسب عنوان قهرمانی به نخستین تیمی تبدیل شد که توانست جواز حضور در المپیک ۲۰۲۴ را کسب کند. موفقیتی که بعد از چهار سال برای دومین مرتبه تکرار شد و این تیم در حالی که هنوز هیچ یک از ورزشکاران ایران موفق به کسب جواز حضور در پارالمپیک لس‌آنجلس نشده بودند، حضور خود را در این رقابت‌ها قطعی کرد، آن‌هم دو سال قبل از زمان برگزار این رقابت‌ها.

هجدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از بیست و پنجم مرداد تا ششم شهریور به میزبانی لس‌آنجلس برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال نشسته که نخستین سهمیه ایران برای حضور در این رقابت‌ها را کسب کرده، از امروز صرفاً به حضوری پرقدرت در پارالمپیک پیش‌رو می‌اندیشد و تکرار موفقیت‌هایی که با این تیم عجین شده است. هرچند که دستیابی به این موفقیت، حمایت و توجه بیش از پیش مسئولان را می‌طلبد.